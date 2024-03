Colombiana desata controversia al negar sus raíces y adoptar identidad francesa: vea el video viral

En el mundo de las redes sociales, un video ha surgido como el último fenómeno viral que ha dejado a muchos internautas desconcertados y otros simplemente entre risas. Esta vez, se trata de una breve entrevista de un reconocido influencer a una mujer colombiana que ha generado un intenso debate en línea al introducir el concepto de "transnacionalidad" para describir su identidad nacional.

En el video, que se ha vuelto rápidamente viral en plataformas como Facebook, Instagram y Twitter, una joven colombiana sorprendió a un entrevistador al afirmar que se identifica más como francesa que como colombiana, a pesar de no hablar francés ni haber visitado Francia. Según sus propias palabras, ella se siente completamente desconectada de su país natal y vive como si fuera francesa.

“Yo nací en Colombia, pero yo me siento francesa. Me visto como una francesa y llevo la vida como una francesa. No tengo ningún vínculo con Colombia y trato de neutralizar mi acento lo más que puedo porque no me siento colombiana”, mencionó la mujer.

Mujer colombiana dice tener transnacionalidad francesa

Esa jóven esta peor que las aguas que vendia el chavo del 8 que eran de tamarindo pero parecian de limon y sabian a Jamaica pic.twitter.com/vTvdKv9wIA — El de las empanadas (@El_Empanadologo) March 3, 2024

Este momento se produjo cuando un influencer se le acercó con un micrófono y le pidió que dijera una verdad que nadie aceptara. Sin dudarlo, la mujer pronunció: "Existimos las personas transnacionalidad", dejando perplejo al entrevistador y a quienes posteriormente vieron el video en las redes sociales.

Joven colombiana es tendencia en las redes sociales por identificarse como francesa

Aunque la reacción inicial en las redes sociales fue en su mayoría de burla y ridiculización hacia los comentarios de la mujer, también hubo quienes mostraron un apoyo más comprensivo. Algunos alentaron a la joven a seguir persiguiendo sus sueños y a viajar a Francia para que pueda experimentar realmente esa identidad que tanto anhela.

El video se ha compartido ampliamente y ha generado una gran cantidad de comentarios y reacciones entre los internautas. Mientras algunos se burlan de sus afirmaciones, otros sugieren que podría estar buscando atención debido a su evidente acento colombiano.

Este episodio viral es solo uno de los muchos ejemplos de cómo las redes sociales pueden convertir un momento singular en un fenómeno cultural que provoca una variedad de reacciones y opiniones en línea.

Le puede interesar: Este es el millonario negocio de Nataly Umaña fuera de la actuación; factura muy bien