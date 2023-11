¿Cómo se elige a Miss Universo 2023? Estas son los puntos que se deben seguir

Este sábado 18 de noviembre, se llevará a cabo uno de los eventos más importantes a nivel mundial, puesto que luego de varios meses de espera, Miss Universo buscará coronar a la mujer más destacada en belleza, inteligencia y compromiso social, haciendo que millones de cibernautas estén pendiente de una de las ceremonias más relevantes en el mundo de la farándula.

A pesar de que se ha convertido en uno de los eventos más fundamentales a nivel mundial, muchas personas no saben cómo se elige a Miss Universo, puesto que es una ceremonia bastante larga y un poco confusa para las personas que no están empapadas del tema de la farándula, además que no conocen las reglas del concurso más importantes en reinas.

¿Cómo se elige a Miss Universo 2023?

La competencia inició con entrevistas y eventos preliminares, donde las participantes se presentaron ante el jurado, quienes en ese momento comienzan a identificar a cada representante de los países. Luego, los jurados en la transmisión en vivo dan a conocer las 20 semifinalistas, las cuales deberán desfilar en traje de playa o ropa deportiva.

En la segunda etapa, las participantes deberán desfilar en traje de noche, siendo esta una de las pruebas más cruciales, teniendo en cuenta que los jueces evalúan el estilo personal de las delegaciones, en donde la puntuación se basa más en la confianza y presentación general, restándole importancia al diseño del traje que estén utilizando.

Posteriormente, se darán a conocer las tres mejores concursantes, quienes pasarán a la etapa final, donde tendrán que responder preguntas sociales, culturales o políticas. Según su respuesta, el panel de jueces y el público eligen a la nueva Miss Universo 2023, quien será una de las personas más relevantes durante el 2024.

Cambios en Miss Universo 2023

La Organización Miss Universo, ha dado a conocer algunas reglas que harán que el concurso sea un poco más inclusivo. El primer de ellos y uno de los más importantes es la apertura para que las mujeres casadas, divorciadas, con hijos o embarazas puedan participar. Para esta edición, las delegaciones de Guatemala, Costa Rica y Colombia son madres.

Otro los cambios cruciales que se han dado a conocer es el límite de edad, el cual era entre los 18 a los 28 años. A partir del 2024, las mujeres mayores de 18 años podrán ingresar al concurso más importante del mundo.