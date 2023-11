¿Qué es la conjunción solar de Marte y por qué se detendrá la comunicación con ese planeta?

Esta fenómeno ocurre cuando el planeta rojo se encuentra detrás del disco del Sol, lo que potencialmente puede causar interferencias en las señales de radio enviadas desde la Tierra.

Según explicó la Nasa en un comunicado, el gas ionizado caliente expulsado de la corona del sol podría corromper las señales de radio enviadas desde la Tierra a la nave espacial de la agencia en Marte, lo que podría provocar comportamientos inesperados. Por esta razón, se suspenderá la comunicación con varias misiones en el planeta rojo.

Sin embargo, la agencia espacial aseguró que los Rovers Perseverance y Curiosity no estarán de vacaciones durante esta pausa. Ambos vehículos seguirán monitoreando los cambios en las condiciones de la superficie, el clima y la radiación, mientras permanezcan estacionados.

Otro dispositivo que detendrá su comunicación será el helicóptero Ingenuity Mars, aunque la Nasa señaló que utilizará su cámara a calor para estudiar el movimiento de la arena en Marte. Por su parte, el Mars Reconnaissance Orbiter y el orbitador Odyssey seguirán obteniendo imágenes de la superficie marciana.

Además, el Mavaen seguirá recopilando datos sobre las interacciones entre la atmósfera y el sol, según informó la Nasa.

While Mars and Earth are on opposite sides of the Sun for two weeks, we have limited communication with spacecraft. See how our robotic explorers will stay productive during this biannual event known as solar conjunction: https://t.co/DLGPxjEcVW pic.twitter.com/RXszmXwmRN