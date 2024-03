¡A la moda! Así luce la Barbie creada para la reina Camila

La reina Camila ha sido sorprendida con el regalo de su propia Barbie, aunque no se lo esperaba, la recibió con mucha admiración e incluso notó que había sido rejuvenecida “Me quitaron 50 años menos”.

En medio de un encuentro con la fundación Women of The World, la reina Camila recibió su propia versión de la muñeca Barbie, emocionada agradeció a la organización que le hizo este regalo que definitivamente no se esperaba. La muñeca es sin duda, un reconocimiento al papel de la mujer en la realeza y conmemora a la reina Camila por lo mismo.

¿Cuál es el significado de Barbie?

Si bien la muñeca ha estado en tendencia desde el estreno de su película en julio del 2023, se ha hablado mucho acerca de la influencia que tiene dentro de la sociedad, pero, sobre todo, en las mujeres que la siguen.

Con la promesa de que “Barbie puede ser lo que quiera ser” la marca ha demostrado como su muñeca puede transformarse en cualquier mujer, representando diversas profesiones o roles en la sociedad. Ahora, pretende evidenciar que Barbie puede ser reina de Inglaterra, tal como lo es la reina Camila.

¿Cómo se ve la Barbie de la reina Camila?

En una versión única que fue creada especialmente para la esposa del Rey Carlos III la muñeca luce con la elegancia que caracteriza a la familia real. En su entrega, generó emoción debido a que vestía exactamente igual a reina e incluso llevaba las mismas joyas.

La reina Camila fue quien más tuvo que ver con la apariencia de la muñeca debido a que reconoció que se veía mucho más joven que ella, entre risas aseguró que “Me han quitado 50 años menos”. También, comentó que su estilista le había dicho que se fuera vestida con esa ropa, ella aceptó sin imaginarse el motivo real de la solicitud.

¿Habrá un Ken para el Rey Carlos III?

La pregunta no tardó en llegar cuando se publicaron las primeras fotografías de la reina Camila acompañada de su nueva Barbie. La población masculina reclamó que lo justo sería que el rey también reciba su propia versión del reconocido muñeco, sin embargo, la fundación Women Of The World no se manifestó al respecto.