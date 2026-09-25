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Cris Valencia mostró fotos con Karina García: "Fue bonito y especial"

Cris Valencia sorprendió al mostrar fotos que guarda con Karina García

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Foto: IG Karina García y captura pantalla X Cris Valencia

Noticias RCN

septiembre 25 de 2026
05:04 p. m.
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Cris Valencia recordó el video musical que grabó junto a Karina García y compartió cuatro fotografías de aquel momento. El cantante aseguró que conserva las imágenes porque para él fue una experiencia especial.

Las redes sociales volvieron a poner en conversación a Cris Valencia y Karina García luego de que el cantante compartiera varias fotografías relacionadas con un proyecto que realizaron juntos años atrás.

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Valencia publicó cuatro imágenes en las que aparece junto a la empresaria y recordó el video musical que grabaron durante una transmisión de Westcol. En aquella producción, ambos protagonizaron escenas de baile y un beso que posteriormente quedó registrado como uno de los momentos más comentados entre sus seguidores.

Ahora, el cantante decidió desempolvar esas fotografías y explicar por qué todavía las conserva.

¿Qué dijo Cris Valencia sobre las fotos con Karina García?

El artista explicó que guarda las imágenes porque recuerda con cariño aquella experiencia y el trabajo que realizaron juntos.

“Yo guardo estas fotos porque para mí fue bonito y especial el grabar ese video musical”, expresó Valencia al mostrar los recuerdos.

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Las publicaciones rápidamente generaron comentarios entre los usuarios, que recordaron el contexto en el que fueron tomadas las fotografías y el beso que protagonizaron durante aquel contenido.

El momento cobró especial atención por la situación sentimental actual de Karina García. La creadora de contenido mantiene una relación con el cantante Kris R y ambos esperan un hijo, situación que también ha sido compartida públicamente por la pareja.

¿Por qué volvieron a hablar de Cris Valencia y Karina García?

El recuerdo apareció en medio de una reciente controversia entre Cris Valencia y Kris R.

Todo comenzó después de una transmisión de Westcol en la que Kris R hizo un comentario sobre Valencia que generó reacciones en redes. Posteriormente, Cris Valencia respondió y recordó precisamente el beso que tuvo con Karina García, quien actualmente es pareja de Kris R.

Valencia señaló entonces que entendía el comentario de Kris R debido a que, según sus palabras, al cantante le molestaba que él se hubiera besado primero con Karina.

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La publicación de las cuatro fotografías volvió a poner aquel episodio en el centro de las conversaciones digitales y provocó un nuevo intercambio de opiniones entre los seguidores de los protagonistas.

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