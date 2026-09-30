Cris Valencia le dedicó una canción a Karina García en medio de la polémica

Cris Valencia volvió a hablar de Karina García. El cantante compartió en sus redes sociales un fragmento de una canción con un mensaje de nostalgia y explicó que, aunque entre él y la antioqueña nunca hubo una relación amorosa seria, imaginó qué habría ocurrido si hubieran sido pareja y hubieran terminado.

La publicación apareció mientras Karina García atraviesa una nueva polémica en redes sociales, luego de los señalamientos hechos por Mr. Stiven sobre su relación con Kris R.

¿Qué canción le dedicó Cris Valencia a Karina García?

En su cuenta de TikTok, Cris Valencia compartió un fragmento de una canción con una letra cargada de nostalgia.

Desde hace tiempo te he pensado. Quisiera saber qué ha sido de ti, pero me pisa el pasado. Ha dolido, pero sigo aquí, se escucha en el mensaje compartido por el artista.

La publicación llamó la atención de los seguidores porque llegó precisamente cuando el nombre de Karina García volvió a aparecer en diferentes conversaciones de redes sociales.

El cantante sostuvo que él y Karina nunca tuvieron una relación sentimental y su explicación fue planteada desde un escenario hipotético: si hubieran tenido algo y posteriormente hubieran terminado, esa sería la clase de canción que le habría dedicado.

¿Qué relación tuvieron Cris Valencia y Karina García?

En 2024 se hizo viral un video en el que aparecían besándose en un stream de Westcol. El episodio generó especulaciones sobre una posible relación, pero posteriormente surgieron explicaciones sobre el contexto de aquel momento.

Más recientemente, Valencia volvió a recordar aquel episodio al publicar cuatro fotografías tomadas durante la grabación de un video musical junto a García. En esa ocasión aseguró que conservaba las imágenes porque para él había sido una experiencia “bonita y especial”.

La aparición de Valencia ocurre en medio de una controversia que también ha involucrado a Kris R, Mr. Stiven y otros nombres de la escena digital y musical como Altafulla, Marlon Solórzano, Blessd, entre otros.