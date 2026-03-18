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Cris Valencia filtró fotos de Karina García y encendió las redes: video

Cris Valencia sacudió las redes sociales con fotos junto a Karina García. Esto dijo el cantante.

cris valencia fotos con karina garcia
Fotos: IG Karina García y captura pantalla redes sociales

Noticias RCN

marzo 18 de 2026
08:44 a. m.
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El nombre de Cris Valencia volvió a tomarse las tendencias digitales tras la publicación de unas fotografías inéditas junto a Karina García que, en cuestión de horas, detonaron en redes sociales.

El contenido, acompañado por un video viral que circula en redes sociales, reavivó rumores y comentarios sobre la relación entre ambos.

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Las imágenes muestran a Karina García en una actitud cercana con el cantante: abrazos, gestos de complicidad y hasta “picos” enviados a la cámara.

Todo ocurrió, según Valencia, durante la grabación de uno de sus videos musicales, un momento que guardó por su valor personal.

“Para mí fue bonito y especial”, dijo el artista, una frase que muchos interpretaron como algo más que un simple recuerdo profesional.

Video viral de Cris Valencia y Karina García desata sospechas en redes

La difusión de estas fotos no llegó sola. Un video viral volvió a poner en el radar un episodio que muchos no olvidan: el beso entre Cris Valencia y Karina García durante un stream del reconocido creador Westcol.

Aunque en su momento se explicó que todo ocurrió como parte de un reto y en medio de una dinámica digital, el clip sigue circulando y ahora cobra nueva fuerza con estas imágenes recién reveladas.

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En redes, la narrativa cambió rápidamente: seguidores hablan de “química evidente”, “tensión no resuelta” y hasta de una posible historia detrás de cámaras.

Cris Valencia publicó fotos de Karina García

La publicación abrió un debate que va más allá del entretenimiento. ¿Se trató de una jugada de marketing para impulsar un proyecto musical o de una exposición de momentos privados?

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El video viral sigue sumando reproducciones y las fotos continúan rodando por diferentes cuentas, alimentando el algoritmo y la conversación.

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