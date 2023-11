Luisa Fernanda W vuelve a recibir críticas por su particular forma de vestir

La influenciadora antioqueña Luisa Fernanda W ha sido tendencia recientemente, luego de revelarle a sus seguidores los problemas de autoestima que ha teniendo desde hace un tiempo, por lo que había cambiado un poco su forma de vestir. Desde ese momento, ha desatado comentarios divididos en internet.

Hace algún tiempo, la creadora de contenido expresó su inconformidad por su físico, afirmando que ninguna de sus prendas le quedaba debido a que había aumentado un poco de peso después de haber tenido largos periodos de viaje y poca actividad física. Esta revelación generó opiniones divididas entre sus seguidores. Por un lado, hubo quienes la apoyaron enviándole mensajes de ánimo y poniéndose en su lugar; y hubo quienes la criticaron considerando que su preocupación era mínima y superficial.

Sin embargo, con el paso de los días, la influenciadora decidió volver a compartir contenido en el que mostraba su figura abiertamente, vistiendo prendas ajustadas que resaltan su cuerpo, en lugar de camisetas holgadas.

El particular 'outfit' de Luisa Fernanda W

Ante esto, decidió mostrar cómo escogía las ropa que se pondría en una tendencia llamada 'Get Ready With Me' ("vístete conmigo" en español"), grabando un video del paso a paso de su 'outfit'.

Lo que más llamó la atención de su vestimenta fueron sus zapatos: unos tacones plateados con una forma muy extravagante, los cuales combinó con una blusa y una falda de jean; junto con unos aretes del mismo color y unas gafas de sol cuadradas.

Los usuarios compararon su calzado con la "lámpara de Aladdín" y juzgaron la bizarra forma de esta prenda. También desaprobaron su ropa, aunque varios de sus seguidores también la defendieron. A pesar de las críticas, los elogios predominaron entre los seguidores de Luisa Fernanda W. Muchos de ellos decidieron aplaudirla por recuperar su confianza y exhibir contenido auténtico en las redes sociales.

La influenciadora antioqueña continúa generando impacto en las redes y demostrando que todos enfrentamos nuestras propias luchas y desafíos emocionales. Su transparencia ha dejado en claro que es posible superar los obstáculos y reconstruir la autoestima.