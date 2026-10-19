Expopet llegará a Medellín en noviembre: fechas, actividades y más información

Medellín vivirá la segunda edición de Expopet con una innovadora propuesta tanto para tutores como para sus animales de compañía.

La experiencia llegará tras el gran éxito que tuvo la primera edición de la importante feria, en noviembre del 2025, donde la propuesta combinó muestras comerciales, formación y entretenimiento para las familias interespecie.

¿Cuándo será la feria Expopet 2026 en Medellín?

Del 27 al 29 de noviembre, Plaza Mayor será el escenario de la segunda edición de Expopet en la capital antioqueña, la feria organizada por Corferias para las familias con animales de compañía.

Según cifras reveladas por La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco Antioquia), el 83 % de los hogares antioqueños convive con al menos un perro o gato, la tasa más alta del país. En el Valle de Aburrá tres de cada cuatro hogares se definen como familias multiespecie.

Así mismo, Medellín es la segunda ciudad de Colombia en tenencia de animales de compañía, con un 54 % sólo detrás de Bogotá, con los perros presentes en el 68 % de los hogares y los gatos en el 48 %.

El impacto económico del bienestar animal también ha logrado cifras históricas en la región ya que supera los cinco billones de pesos, con una proyección de gasto que alcanzará los 7,5 billones de pesos.

Para Euromonitor, firma británica de investigación de mercados, se calcula que el gasto relacionado a los animales en Colombia alcanzará los 6.1 billones de pesos a finales del año 2026.

Por su parte, el DANE asegura que el 67 % de los hogares colombianos ya cuenta con al menos un animal, lo que equivale a 4,4 millones de familias en todo el país.

¿Cuáles son las actividades que se realizarán en Expopet?

Algunas de las actividades que los asistentes podrán disfrutar durante las jornadas son: acompañamiento de entrenadores profesionales y etólogos para hablar sobre la conducta canina, el relacionamiento entre tutor y animal, entre otras experiencias inmersivas para fortalecer el vínculo por medio del juego.

Las jornadas de adopción también son consideradas como uno de los ejes fundamentales de la feria ya que se busca sensibilizar e instruir sobre la tenencia responsable que todas las familias interepecie deben tener con sus animales de compañía. Por esto, Expopet Medellín también participará de la mano de distintas fundaciones y autoridades locales de bienestar animal.

Los asistentes tendrán que presentar el carné de vacunación de sus peludos. Los perros de manejo especial deberán cumplir con las condiciones de ley, como el uso de bozal, además de portar pechera, estar identificados y permanecer acompañados en todo momento.