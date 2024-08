¿Cuánto costó el anillo de matrimonio que Ben Affleck le dio a Jennifer López?

La vida amorosa de Jennifer López ha sido un viaje lleno de altibajos, marcado no solo por sus relaciones, sino también por los impresionantes anillos de compromiso que ha recibido a lo largo de los años.

Desde su primer matrimonio en 1997 hasta su reciente relación con Ben Affleck, cada anillo ha contado una parte significativa de su historia personal y sentimental.

Los anillos que marcaron el camino de Jennifer López en el amor

El primer anillo de compromiso que Jennifer López recibió fue de Ojani Noa, con quien se casó en 1997. Este matrimonio fue breve, durando solo 11 meses, pero el anillo, una joya con un diamante en forma de pera valorada en 100 mil dólares, marcó el inicio de su vida amorosa en el ojo público.

En 2001, Jennifer volvió a encontrar el amor con el coreógrafo Cris Judd durante la filmación del videoclip "Love Don't Cost a Thing". Su relación fue intensa y se casaron ese mismo año. Judd le regaló un anillo con un diamante de corte esmeralda, valorado en 200 mil dólares. Sin embargo, este matrimonio también fue corto, terminando en 2002.

El siguiente capítulo en la vida amorosa de Jennifer López fue su famosa relación con el actor Ben Affleck, a quien conoció en el set de la película "Gigli". En 2003, Affleck le propuso matrimonio con un espectacular anillo de seis quilates de Harry Winston, valorado en 1,2 millones de dólares. Aunque su boda estaba programada para 2004, la presión mediática contribuyó a la ruptura de su compromiso.

Los anillos más valiosos y los momentos inolvidables

Después de su separación de Affleck, Jennifer López comenzó una nueva relación con el cantante Marc Anthony. Se casaron en 2004 y durante su matrimonio de siete años, tuvieron dos hijos gemelos. El anillo que Anthony le entregó fue otra joya de Harry Winston, un diamante de 8,5 quilates valorado en cuatro millones de dólares. A pesar de su relación aparentemente sólida, anunciaron su separación en 2011.

En 2017, Jennifer inició una relación con el exjugador de béisbol Alex Rodriguez. Dos años después, durante un viaje a Las Bahamas, Alex le propuso matrimonio con un anillo de diamantes de 15 quilates, cuyo valor se estima entre uno y cinco millones de dólares.

Finalmente, en 2022, Jennifer López volvió a comprometerse con Ben Affleck, recibiendo esta vez un anillo con un diamante verde. La propuesta fue anunciada públicamente en su sitio web, y Jennifer reveló que el anillo contenía un mensaje grabado de Affleck que decía "Not Going Anywhere" (No iré a ningún lado). Sin embargo, después de dos años de matrimonio, Jennifer confirmó que había solicitado el divorcio nuevamente.

La historia amorosa de Jennifer López, aunque llena de desafíos, también está marcada por momentos de amor y lujosos anillos de compromiso que reflejan su evolución personal y profesional. Estos anillos no solo son símbolos de sus relaciones, sino también de su resiliencia y capacidad para seguir adelante, independientemente de las adversidades.