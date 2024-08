Daniela Ospina respondió a críticas en redes sociales por tener hijos de padres distintos.

En un emotivo desahogo en redes sociales, Daniela Ospina, la reconocida empresaria y figura pública, ha hecho frente a un comentario despectivo que le fue dirigido por un usuario de Instagram. La respuesta de Ospina no solo ha captado la atención de sus seguidores, sino que también ha generado un debate sobre el respeto y la dignidad en la esfera pública.

Usuario en las redes sociales criticó a Daniela Ospina

Todo comenzó cuando un usuario identificado como Gonzalo Padin Alza dejó un comentario inapropiado en una publicación de Ospina, sugiriendo que sus hijos, Lorenzo y Salomé, nacidos de diferentes relaciones, reflejan una mala imagen familiar. “Dos hijos, uno de cada padre ¡Y va por más! Vaya ejemplo”, escribió el individuo, haciendo alusión a Gabriel Coronel y James Rodríguez, los padres de los hijos de la colombiana.

RELACIONADO Daniela Ospina compartió la alegría tras la conmovedora presentación de David con Atlético Nacional

Sorprendida por la naturaleza del comentario y el perfil del usuario, quien se autodenomina ‘coach en violencia de género’ y tiene un canal de YouTube dedicado a asesorar a víctimas de maltrato, Ospina decidió responder públicamente. En su publicación, Ospina incluyó una captura de pantalla del comentario y expresó su descontento con la actitud del hombre. “No soy mucho de este tipo de cosas, pero cuando entré a su perfil y vi que dice ‘Coach violencia de género’, decidí exponer esta situación”, comentó Daniela en sus redes.

Daniela Ospina no se guardó nada y le respondió a usuario contradictor

Foto: redes sociales

En un mensaje cargado de sinceridad y fortaleza, Ospina defendió el amor y el respeto que tiene hacia sus hijos, y destacó que el hecho de que sus hijos provengan de diferentes padres no disminuye el valor de su maternidad. “Tengo dos hijos hermosos y maravillosos, y no me hace ni menos mujer ni mala madre que sean de padres diferentes. Ambos son grandes hombres”, escribió Ospina, cuestionando el ejemplo que el crítico estaba dando con su comentario.

La respuesta de Daniela Ospina no solo fue un acto de valentía al enfrentar críticas infundadas, sino también una lección sobre el respeto y el valor de las decisiones personales.

RELACIONADO Daniela Ospina contó nuevos detalles de su separación con James Rodríguez

A pesar de que el usuario no eliminó su cuenta ni cambió su nombre de usuario, ajustó la descripción de su perfil en respuesta a la reacción pública, pero sus videos sobre el maltrato continúan disponibles en YouTube.