Día de la Mujer: los artistas que modificaron sus canciones en pos de la igualdad de género

Este 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, el cual se celebra de manera oficial desde 1975, cuando fue declarado por las Naciones Unidas.

Desde allí, cada 8 de marzo las mujeres se hacen sentir a través de manifestaciones y otros hechos feministas que tienen como objetivo conseguir la igualdad de género en ámbitos económicos, laborales y sociales.

Hay otras actividades importantes que se han establecido a lo largo del tiempo y una de ellas es el cambio en las letras de algunas canciones que denigraban a la mujer o que estaban escritas en un contexto de violencia en contra de las mujeres.

De acuerdo con el análisis de Babbel.com (la plataforma premium de aprendizaje de idiomas para la vida real), algunas canciones han modificado su letra en apoyo a las mujeres y su lucha por la igualdad de género.

“La música es una poderosa forma de expresión, que a través del lenguaje refleja los valores y las creencias de la sociedad en la que se crea. Sin embargo, a lo largo de la historia, muchas canciones han contenido letras que perpetúan estereotipos de género, fomentan la desigualdad y, en algunos casos, incluso promueven la violencia contra las mujeres” comentó Rita Santoyo Venegas, del departamento de Didáctica de Babbel.

Top 5 de canciones que transformaron su letra en pro de la mujer, según Babbel

1) “Better than Revenge” de Taylor Swift: Esta canción tuvo un cambio importante 13 años después de su lanzamiento. Inicialmente había un fragmento en el que se entendía lo siguiente: “Ella no es una santa y no es lo que piensas / es una actriz / Es más conocida por las cosas que hace / en la cama”, algo que fue modificado por “Ella es una actriz, whoa / Él era una polilla (acercándose) a la llama / Ella estaba sosteniendo los cerillos”.

2) “Santa baby” de Miley Cyrus: Este es un villancico llamado ‘Santa Baby’ que surgió en 1953 y que ha tenido covers de Maddona y Kylie Monogue. Miley cambió la letra, la cual indicaba que una mujer era buena por no haber besado a muchos hombres, contexto que cambió en algunos versos y ahora es utilizada por las feministas, pues con las modificaciones se entiende que ellas no necesitan de los hombres para conseguir sus cosas.

3) “Ingrata” de Café Tacuba: esta canción fue escrita en 1993 por la banda mexicana. Sin embargo, dejó de tocarla en sus giras en 2016, debido a las críticas que recibió por las apologías al feminicidio: “¡Ingrata! No te olvides que si quiero puedo hacerte daño. Sólo falta que yo quiera lastimarte y humillarte (…) Por eso ahora tendré que obsequiarte un par de balazos pa' que te duela. Y aunque estoy triste por ya no tenerte voy a estar contigo en tu funeral”, dice la letra.

4) “Mátalas” de Alejandro Fernández: Esta canción que fue emitida con el también mexicano Manuel Eduardo Toscano, cambió la estrofa: “Si quieres disfrutar de sus placeres, consigue una pistola si es que quieres, o cómprate una daga si prefieres y vuélvete asesino de mujeres” por - “Si quieres disfrutar de sus placeres, procura complacerle en los quereres, procura darle todo lo que quiere y vuélvete asesino de mujeres. Mátalas, con una sobredosis de ternura”.

5) ‘‘Concha del alma’’ de Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey: este es un tema icónico en México, por lo que algunos artistas han realizado covers aplicándola a distintos estilos. En 2021. Edwin Luna y La Trakosla grabaron su versión y le modificaron: “Yo te digo ‘levántate, Concepción, a echarme unas gordas, que es tu obligación” por “Yo te digo: ‘levántate, Concepción, a echarme unas gordas que me voy pa’ la labor”. Esto para disminuir el machismo que estaba plasmado en la originalidad de la canción.

