Amigas más allá de Masterchef: este fue el emotivo mensaje que Vicky Berrío le dedicó a Caterine Ibargüen

En la noche del 10 de diciembre hubo eliminación en Masterchef Celebrity Colombia y el turno fue para Caterine Ibargüen, que aunque preparó un rissoto que le encantó a los tres chefs, se determinó que los otros participantes también habían tenido platos sin errores y utilizado técnicas un poco más complejas.

Tras el reto, la primera integrante que se salvó fue Martina la Peligrosa. Además, posteriormente, siguieron Paola Rey, Carolina Cuervo y Vicky Berrío.

Es importante recordar que Juan Pablo Llano ya se había salvado por ser el ganador la 'Copa Masterchef' y, por lo tanto, no solo fue el primer participante que integró el top cinco, sino que observó este reto desde el balcón.

"Chicas, las dos hicieron honor a la cocina de Masterchef, pero sobre todo al camino recorrido y a cada uno de los minutos que decidieron estar dentro de una cocina", le dijo la chef Adria Marina a Vicky Berrío y a Caterine Ibargüen, antes de anunciar a la última semifinalista.

Y, luego de esas palabras, Vicky Berrío siguió sin poder creer que se encontraba en esa posición de 'una sí y otra no' con su persona más cercana de la competencia. "Cómo quedo justo con la mejor amiga aquí al frente. Yo pensé que íbamos a llegar junticas", exclamó frente a las cámaras.

Sin embargo, Caterine la abrazó, le dijo que la amaba y manifestó que una de las mejores vivencias había sido poder coincidir con ella. Pero no todo quedó ahí, sino que, una vez finalizó el capítulo, Vicky Berrío escribió en Instagram todo lo que la talentosa medallista olímpica significaba para ella.

El emotivo mensaje que Vicky Berrío le dedicó a Caterine Ibargüen tras su eliminación de Masterchef Celebrity Colombia

"Gracias por hacer mis días tan felices, por ser tan cómplice, por enseñarme y acompañarme en este proceso. Qué bonito coincidir contigo y saber que no es pasajero, que es de corazón y que será por siempre", inició escribiendo Vicky Berrío en su red social.

"Gracias por competir conmigo, casi te gano jajaja. Gracias por llegar a mi habitación del hotel a cualquier hora con dos cervezas a la mano, por acompañarme a ir de compras y por llorar conmigo", agregó.

Asimismo, le agradeció por Afrika, la canina que, desde su punto de vista, las va a unir por toda la vida, pero, adicionalmente, no se olvidó de las risas y el camino que recorrieron a la par.

"Tu amistad es el salto más alto que he hecho. Te amo, mi campeona, vales oro", manifestó Vicky Berrío al final del mensaje.

Las palabras de despedida de Caterine Ibargüen en Masterchef Celebrity Colombia

"Me gusta que la gente quiera tu esencia y no tus triunfos. Gracias por esta gran oportunidad y me voy muy contenta y siendo mejor persona", expresó.

"Esto se lo dedico a todas las personas que ven el camino imposible porque de donde yo vengo muy pocos a veces lo logran por una u otra manera. Por algo Dios me puso aquí, algo tenía que aprender aparte de cocinar", añadió.