El éxito de ‘Batman’ en Norteamérica: más de 66 millones de dólares ha recaudado la cinta

‘The Batman’ es la película número uno en la taquilla, registrando cifras superiores en 73 de los 74 países en los que fue estrenada la cinta el pasado 3 de marzo. Su mayor éxito se posiciona en el Reino Unido con 8,4 millones de dólares, continua en México con 12 millones, Australia que registró 9,2 millones, Brasil 8,8 millones, Francia 8,5 millones, Alemania 5,1 millones y España 3,7 millones.

Con pocos lanzamientos nuevos en lo que promete ser un marzo tranquilo, "Batman triunfará", dijo el analista David A. Gross, de Franchise Entertainment Research, quien predice un calendario de estrenos "escaso" hasta mayo. La compañia Warner Bros se pronunció sobre el éxito de la película e invitó a los fanáticos a unirse a la tendencia.

