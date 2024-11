¿Karen Sevillano se unió a la controversia por ‘+57’? Su mensaje sorprendió a todos

La influencer Karen Sevillano, ganadora de la primera temporada de La Casa de los Famosos Colombia, se pronunció recientemente sobre la controversia en torno a la canción ‘+57’ de Karol G, Maluma, Feid, Ryan Castro, Blessd, entre otros.

A través de sus redes sociales, Karen Sevillano ofreció un enfoque diferente, invitando a sus seguidores a reflexionar sobre los verdaderos problemas que enfrenta el país, como la situación crítica en el Chocó.

En sus historias de Instagram, donde interactúa constantemente con su comunidad, Karen Sevillano respondió a una pregunta sobre su opinión respecto a la canción. Aunque reconoció que ‘+57’ ha generado debate por sus letras explícitas, la influencer minimizó la controversia al mencionar que este tipo de música no es algo nuevo para ella. “Crecí escuchando este estilo, no es algo que me sorprenda”, comentó.

Karen Sevillano envió un mensaje acerca de la canción ‘+57’

Lejos de centrar su atención en el tema musical, Sevillano aprovechó la oportunidad para hablar sobre la emergencia que afecta al Chocó, donde las recientes inundaciones han dejado al 85 % del territorio bajo el agua.

La influencer hizo un llamado a sus seguidores para que se informen sobre las formas de ayudar a las comunidades afectadas. “Si alguien conoce canales de apoyo, compártanlos para poder difundir y colaborar”, señaló.

Karen Sevillano envió un mensaje de conciencia social

La reacción de Karen ha sido bien recibida por muchos de sus seguidores, quienes valoran que utilice su plataforma para visibilizar problemas sociales. Sin caer en polémicas innecesarias, Sevillano dejó un mensaje claro: más allá de las controversias del entretenimiento, es fundamental prestar atención a las realidades que afectan a miles de personas en el país.

Con este gesto, Karen Sevillano reafirma su compromiso con las causas sociales, recordando que las redes pueden ser una herramienta poderosa para generar conciencia y solidaridad.