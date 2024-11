"Me siento muy afectada y me disculpo de corazón": Karol G rompió el silencio y respondió a las críticas de '+57'

El pasado 7 de noviembre, Karol G lanzó '+57', una colaboración con los también artistas colombianos J Balvin, Ryan Castro y Blessd.

Desde el primer momento, la canción generó gran expectativa y rápidamente logró posicionarse entre las más escuchadas en plataformas digitales, demostrando el alcance de estos artistas en la escena musical.

Sin embargo, la letra de '+57' despertó controversia en redes sociales y medios de comunicación, donde algunos comentarios criticaron la canción por considerar que uno de sus versos incluye referencias inapropiadas.

La polémica ha escalado, y medios como Rolling Stone se han sumado a cuestionar a los artistas, señalando la frase como problemática por, supuestamente, normalizar conductas que pueden interpretarse como parte de una cultura de la violación.

La canción fue concebida como una celebración de la identidad colombiana, aludiendo al código internacional telefónico de Colombia y buscando representar la unión entre reconocidos artistas del país.

No obstante, poco después de su estreno, surgieron críticas en redes sociales, donde usuarios comenzaron a expresar su rechazo hacia una parte de la letra.

Los comentarios se centraron en una frase que, para muchos, hace alusión a menores de edad en un contexto sexual, generando rechazo en el público, quienes señalaron que dicha referencia podría ser interpretada como una expresión que fomenta o normaliza conductas inapropiadas.

Este tipo de cuestionamientos llevó a que los medios también abordaran el tema, amplificando la polémica y dando visibilidad a las críticas hacia Karol G y sus compañeros de colaboración.

Ante la creciente controversia, y en medio de una avalancha de comentarios en redes sociales, Karol G decidió responder públicamente.

En un comunicado publicado por medio de Instagram, la cantante expresó su frustración y tristeza por las críticas y las interpretaciones que han surgido en torno a '+57'.

En sus propias palabras, dijo sentirse “afectada” y lamentó que “la desinformación” haya alimentado la polémica, particularmente por publicaciones falsas que se han difundido en Twitter, donde, según afirmó, no ha sido activa en los últimos seis meses.

Siento mucha frustración por la desinformación que se ha dado, con los post falsos que supuestamente he hecho y eliminado desde Twitter, cuenta que no uso desde hace más de seis meses.

Además, aprovechó su mensaje para explicar el propósito de su trabajo, afirmando que su objetivo era celebrar la cultura colombiana y la música urbana sin mayores pretensiones ni dobles sentidos.

La artista fue enfática en expresar que “ninguna de las cosas dichas en la canción tienen la dirección que le han dado, ni se dijo desde esa perspectiva”.

En su comunicado, también se dirigió a sus seguidores, a quienes agradeció por el apoyo incondicional que le han brindado durante su carrera, y recordó el compromiso que siente hacia ellos y hacia los proyectos en los que participa.

En medio de sus letras, la cantante colombiana no ocultó el dolor que le causa la situación y aceptó que esta experiencia le ha dejado una lección importante.

Escucho, me hago responsable y me doy cuenta que todavía tengo mucho por aprender (…) me siento muy afectada y me disculpo de corazón.