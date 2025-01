La mamá de James Rodríguez se pronunció en sus redes para apoyar la decisión del '10': esto dijo

La decisión de James Rodríguez de no fichar por el Junior de Barranquilla y elegir en su lugar al Club León de México ha causado gran revuelo en el fútbol colombiano, especialmente entre los hinchas del equipo barranquillero.

La noticia de que James Rodríguez no formará parte de Junior fue un golpe duro para los fanáticos del equipo, quienes se habían ilusionado con la posibilidad de ver al astro colombiano en su club.

A pesar de los esfuerzos del Junior por atraer al mediocampista, James sintió que la oferta del Club León se alineaba mejor con sus intereses deportivos, económicos y profesionales.

Este giro de los acontecimientos desató una ola de críticas hacia el jugador, especialmente en Barranquilla, donde muchos se sintieron decepcionados por su decisión.

Ante los ataques y comentarios negativos dirigidos a su hijo, Pilar Rubio, madre de James, no dudó en utilizar sus redes sociales para enviar un mensaje que al parecer iba dirigido a defenderlo.

En su publicación, Rubio compartió unas emotivas palabras de aliento y reconocimiento hacia James, destacando su resiliencia y capacidad de superación a lo largo de su carrera:

Un día quebraron tus alas, lastimándote profundamente. Pasaste mucho dolor y grandes cicatrices. A pesar de todo, fuiste fuerte y paciente para tomar vuelo de nuevo. Resurgiste como el Ave Fénix, impetuoso, resiliente y valiente. ¡Te respeto y admiro profundamente! Ahora, abre tus alas con orgullo, porque no hay vuelo que no puedas lograr, ni meta que no puedas alcanzar. ¡Así de simple!