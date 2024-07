Epa Colombia contó si su empresa quebró y el porqué destruyó algunos productos

Epa Colombia, una de las empresas más populares del país, ha revelado recientemente una pérdida millonaria que ha enfrentado con su marca de productos capilares.

Según sus declaraciones, esta situación ha generado sobre rumores de posibles problemas económicos en su vida. Sin embargo, Epa Colombia ha desmentido estas especulaciones a través de su cuenta oficial de Instagram.

La popular empresaria, reconocida por haber dado un giro a su vida después de enfrentar dificultades en su juventud, enfrentó una complicación debido a acciones negativas por parte de quienes le suministraban la materia prima para sus productos. Esto llevó a que se vieran obligados a desechar millas de unidades que no cumplían con las características óptimas para su distribución.

A pesar de las pérdidas, Epa Colombia ha decidido reinventarse y ofrecer nuevos tratamientos para reforzar sus ventas. Según sus declaraciones, se tomó la decisión de destruir los envases, el producto y las etiquetas, para dar una imagen transparente a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Además, ha expresado su compromiso de posicionar nuevamente sus productos en el mercado colombiano.

"No estoy quebrada, no estoy pasando por un momento difícil de mi vida, no estoy mal, no estoy cerrando la empresa, simplemente estamos renovando y estamos transformándonos, posicionando todo en Colombia”, exclamó Daneidy Barrera.