Epa Colombia se pronuncia sobre la controversia de Westcol: "Por eso me gustan las mujeres"

La reconocida influenciadora colombiana, Epa Colombia, se pronunció recientemente en medio de la polémica que involucra al influencer Westcol, quien fue acusado de una supuesta infidelidad con una joven desconocida y por la cual su novia, Aida Victoria Merlano, decidió poner fin a la relación.

A través de sus historias en Instagram, donde cuenta con más de cinco millones de seguidores, Epa Colombia compartió un video en el que se mostró desde su hogar, hablando abiertamente sobre el tema de Westcol y su novia.

En su mensaje, expresó: "A mí me da pesar con la china, esos hombres son más malos, no dan nada, siempre he dicho que los hombres no dan nada, son muy carnales, quieren besarlas y c*serlas a la primera, sin saber las consecuencias Por eso prefiero a las mujeres, tienen más sentimiento, más corazón, no fallan, no traicionan".