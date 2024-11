Con multas, Panamá quiere evitar que migrantes crucen el tapón del Darién

El presidente panameño, José Raúl Mulino, advirtió este jueves 31 de octubre que aquellos migrantes que ingresen a Panamá desde Colombia a través de la selva del Darién serán multados hasta con 5.000 dólares.

"Toda persona que ingrese al país violando los puestos de control migratorio, terrestres, aéreos o marítimos, será multada con un monto que oscila entre mil dólares y cinco mil dólares, según la gravedad de la infracción", dijo Mulino en su conferencia de prensa semanal.

¿Qué pasará con los migrantes que sean multados en Panamá?

Según la nueva norma, el migrante que no pague la multa no podrá salir del país, considerando que buscará ir hacia Estados Unidos. Además, en caso de no contar con los recursos económicos para cumplir con la sanción impuesta, se procederá con su deportación.

Sin embargo, aparece una excepción en la regla y es que el decreto estipula que la sanción "debe ser ajustada para que sea accesible y los migrantes puedan pagarlo antes de abandonar el territorio nacional".

Por otro lado, las autoridades migratorias enfrentan un dilema, pues no están logrando deportar a ciudadanos venezolanos, debido a que Caracas prohibió el ingreso de aviones procedentes de Panamá por los cuestionamientos a la controvertida reelección del presidente Nicolás Maduro.

¿Cómo está el panorama de migración por el tapón del Darién?

En lo que va de año unos 283.000 migrantes han ingresado a Panamá por la selva, según cifras oficiales, 37% menos que en el mismo período de 2023. La gran mayoría son venezolanos, aunque también hay colombianos, ecuatorianos, haitianos y chinos.

"El mes de septiembre fueron 25.111 migrantes y al día de hoy estamos en 21.542 más o menos" en octubre, afirmó el presidente Mulino, quien tiene en marcha este plan en contra de la migración ilegal con financiación de los Estados Unidos.