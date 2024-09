Epa Colombia se derrumbó y estalló contra quienes critican su físico: "no aguanto más"

La influenciadora colombiana Epa Colombia, cuyo nombre real es Daneidy Barrera, ha utilizado sus redes sociales para expresar su malestar y frustración ante la ola de críticas y comentarios negativos que ha recibido en los últimos días.

A través de sus historias de Instagram, la joven empresaria se mostró visiblemente afectada y afirmó que no puede soportar más los ataques hacia su persona.

Y es que muchos de sus seguidores han criticado los resultados que por ahora se ven tras los procedimientos que la empresaria se realizó en la cara y los senos.

Esto dijo Epa Colombia por los señalamientos

"Yo no debí entrar a Facebook, la gente se lo solla a uno en menos de cinco segundos y nadie me ha preguntado cómo estoy con la recuperación, si ya puedo comer", dijo de entrada.

En sus palabras, la empresaria expresó que los resultados de estas cirugías aún no se ven, pues queda tiempo de recuperación.

"Te lo juro que uno a veces se siente mal de lo que escriben, nadie me pregunta cómo me siente, a la gente lo que le importa es destruirlo a uno. Amiga yo me siento mal de que me estén insultando, fuera de chiste, miren a ver si cogen respeto y valores".

Así se ve Epa Colombia tras sus cirugías

En las historias, Epa Colombia mostró su aspecto físico de las cirugías por las cuales pagó 70 millones de pesos.

Así se ve