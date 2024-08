Así quedó el rostro de Epa Colombia tras someterse a un procedimiento estético

La empresaria y creadora de contenidos Epa Colombia preocupó a sus seguidores, luego de subir una publicación en su cuenta de Instagram mostrando cómo quedó su rostro tras realizarse un tratamiento estético.

Epa Colombia contó que se sometió a un implante capilar, ya que quería mejorar la apariencia de su cabello.

La bogotana les comentó a sus seguidores que no se sentía cómoda con unas entradas que había heredado de su padre y por eso tomó la decisión de practicarse dicho tratamiento.

Las complicaciones en la recuperación de Epa Colombia luego de su implante capilar

La influencer compartió por Instagram el paso a paso del implante capilar, incluyendo la recuperación que, por cierto, no ha sido sencilla para ella.

Luego del tratamiento capilar, Epa Colombia presentó una hinchazón severa en su rostro que le impidió abrir los ojos. De hecho, a través de historias en su Instagram, la creadora de contenido subió varias imágenes de su rostro en las que evidencia el difícil proceso de recuperación.

“Gracias por todos sus mensajes. No he podido salir. Al parecer, la anestesia me produjo una hinchazón severa. Déjame recuperarme y vuelvo a salir con toda”, escribió Epa Colombia en su cuenta de Instagram.

Epa Colombia se toma su estado de salud con humor

Daneidy Barrera Rojas aseguró que la inflamación era parte del proceso. Pero, así como recibió apoyo de sus seguidores, también recibió criticas y regaños por haberse realizado un procedimiento estético tan delicado.

“Déjame recuperarme, no te vas a arrepentir del apoyo que me das, no bajes la guardia, amiga”, Escribió Epa Colombia en sus historias.