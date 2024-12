"Por la plata baila el perro": Epa Colombia "desenmascaró" a Andrea Valdiri

Recientemente, la influencer y empresaria Daneidy Barrera Rojas, conocida en redes sociales como Epa Colombia, causó revuelo con sus fuertes declaraciones sobre Andrea Valdiri.

Todo comenzó a raíz de una colaboración que Valdiri realizó con el streamer Westcol, lo que desató una serie de reacciones, siendo una de las más comentadas la de Epa Colombia. La situación se ha convertido en un verdadero escándalo en las redes sociales, no solo por la polémica colaboración, sino también por las tensiones previas entre Valdiri y otras figuras del medio, como Aida Victoria Merlano y La Jesuu.

El conflicto con Aida Victoria Merlano y La Jesuu se agrava

El origen de la controversia tiene raíces en una serie de conflictos personales y profesionales entre Andrea Valdiri, Aida Victoria Merlano y La Jesuu. Las tres habían sido amigas cercanas, pero sus relaciones se rompieron públicamente tras una serie de confrontaciones en redes sociales.

Las disputas incluyeron capturas de pantalla de conversaciones privadas y severos intercambios de palabras entre las involucradas. Sin embargo, la situación dio un giro inesperado cuando Valdiri participó en una campaña con Westcol, quien fue pareja sentimental de Aida Victoria Merlano. Este hecho desató una nueva ola de críticas y acusaciones, entre ellas, las de Epa Colombia.

Epa Colombia y sus duras críticas a Andrea Valdiri

En un video cargado de indignación, Epa Colombia no dudó en señalar a Andrea Valdiri por su comportamiento con sus amigas. La empresaria acusó a Valdiri de ser una persona falsa e hipócrita, y la comparó con el trato que dio a otras figuras del medio como La Jesuu y Aida Victoria Merlano. Según Epa Colombia, Valdiri bloqueó y abandonó a sus amigas por intereses personales y económicos, lo que desató aún más críticas hacia la influencer barranquillera. "No, amiga, por el dinero no puedes hacer eso", manifestó Epa Colombia refiriéndose a la actitud de Valdiri en sus relaciones personales y profesionales.

Además, Epa Colombia expresó que las personas involucradas en el escándalo solo buscan atención y fama, pisoteando a quienes se cruzan en su camino. En un tono sarcástico, agregó que "por la plata baila el perro", criticando la hipocresía que, según ella, caracteriza el mundo de las influencers y las disputas dentro del medio.

Con estas revelaciones y acusaciones, la disputa entre Andrea Valdiri, Aida Victoria Merlano, La Jesuu y Epa Colombia sigue siendo uno de los temas más comentados en las redes sociales, alimentando la tensión y las críticas en torno a las relaciones dentro del mundo de las influencers.