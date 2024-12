One Direction regresará a Colombia: estas son las fechas en las que podrá verlos

Después de años de espera, los fanáticos de One Direction en Colombia tienen una razón para celebrar: la exitosa banda de pop regresa al país, esta vez en formato cinematográfico.

La película This Is Us, un documental que repasa la vida de los cinco integrantes de la banda—Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan, Liam Payne y Zayn Malik—se proyectará en las salas de cine colombianas del 19 al 21 de diciembre de 2024.

Este evento especial es una conmemoración a la banda en un momento particularmente emotivo, luego de la trágica pérdida de Liam Payne, quien falleció el 16 de octubre de 2024.

El regreso de One Direction al cine colombiano

Los fanáticos de One Direction, que han seguido la carrera de la banda desde sus inicios en The X Factor, tendrán la oportunidad de revivir los momentos más icónicos de la banda en la gran pantalla. This Is Us ofrece una mirada íntima a la vida personal y profesional de los integrantes de One Direction, mostrando cómo el grupo alcanzó la fama mundial y compartiendo momentos inéditos detrás de cámaras. La película también captura las dinámicas del grupo durante sus giras, ofreciendo a los fans un vistazo de cómo la amistad y el trabajo en equipo de los miembros de la banda los llevó al estrellato.

Este regreso a los cines no solo tiene un aire nostálgico, sino que también se presenta como un tributo a Liam Payne, quien falleció trágicamente en octubre tras un accidente en Argentina. La noticia de su muerte conmovió profundamente a sus seguidores y a los miembros de One Direction. La transmisión de This Is Us servirá como una oportunidad para honrar su legado y recordar los momentos especiales que compartió con la banda.

Cines confirmados y fechas de la proyección

Hasta el momento, las cadenas Cinepolis y Cinemark han confirmado que proyectarán la película en sus salas de cine durante los días 19, 20 y 21 de diciembre. Las fanáticas de One Direction podrán acudir a estos cines para revivir la magia de la banda en su máxima expresión. A pesar de la emoción generada por el regreso de One Direction a la pantalla grande, otras cadenas de cine aún no han confirmado si se unirá a la proyección.

Este regreso a Colombia representa una oportunidad única para los seguidores colombianos de One Direction de conmemorar a la banda, disfrutar de su música y recordar la huella que dejó cada uno de sus miembros, especialmente en estos tiempos difíciles. Sin duda, la proyección de This Is Us será un evento que ningún fanático querrá perderse.