Luly Bossa desmintió a Epa Colombia: "No recibí nada de la señorita"

Una de las noticias más lamentables del mes de marzo ha sido el fallecimiento de Ángelo, el hijo de Luly Bossa, quien luchó desde temprana edad contra la distrofia muscular de Duchenne.

La actriz barranquillera fue la misma en confirmar la noticia a través de sus redes sociales, pues esta es una enfermedad degenerativa que ha causado la muerte de miles de personas.

A través de sus redes sociales también, Luly Bossa pidió ayuda a sus seguidores para poder pagar los gastos del funeral, pues quería despedir a Ángelo de una manera digna y natural. Varias figuras públicas se sumaron a la causa, entre ellas la ‘Epa Colombia’.

El 10 marzo, un día después del fallecimiento de Ángelo, la influenciadora y también empresaria, Daneidy Barrera, confirmó en una historia de su Instagram que sí ayudó con la causa: “Amiga, no, pero le hice la transferencia. Igual ella debe saber que le llegó ¿oye? Amiga, tú sabes que yo siempre estoy ayudando”, dijo la Epa hace unos días.

No obstante, en las últimas horas esto fue desmentido por la misma Luly Bossa, quien a través de un live en Instagram confirmó que quizá la influenciadora tuvo la intención de ayudar, pero a su cuenta no llegó nada con su nombre.

“Quiero aclarar una cosa, a mí me dicen que Epa Colombia me ayudó... Me van a disculpar, yo no recibí nada de Epa Colombia, yo quiero aclarar eso (…). La señorita a lo mejor tuvo una buena intención, pero nunca recibí nada de ella, entonces quiero aclararlo porque ahí no pasó nada”, inició.