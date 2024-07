¡Sorpresa! Se conoce la primera foto de Margot Robbie, protagonista de Barbie, embarazada

Foto: Instagram @onlycelebrityandroyalty

Aunque aún no hay confirmación oficial por parte de los protagonistas ni de sus representantes, la revista People ha informado que Margot Robbie está embarazada de su primer hijo junto a su esposo, Tom Ackerley.

Varias fuentes han confirmado a la revista que la actriz australiana y su esposo, ambos de 34 años, están esperando la llegada de su primer bebé.

Fotografías reveladoras en el Lago de Como

El rumor del embarazo de Robbie ha cobrado fuerza tras la publicación de unas imágenes captadas por el diario británico Daily Mail. En las fotos, se puede ver a la protagonista de "El lobo de Wall Street" luciendo un top blanco, una larga chaqueta oscura y pantalones negros de talle bajo mientras disfruta de un paseo en barco por el Lago de Como, en Italia. A su lado, Tom Ackerley, vestido con una camisa beige y pantalones marrones, la ayudaba con delicadeza a subir al yate, una escena que sugiere que la pareja podría estar esperando su primer hijo.

Una historia de amor que comenzó en el set

Robbie y Ackerley se conocieron en 2013 durante el rodaje de "Suite francesa", aunque su relación no comenzó inmediatamente. La actriz, que ha sido nominada al Oscar, confesó en una entrevista con Vogue en mayo de 2016 que inicialmente se resistía a la idea de las relaciones. "Yo estaba en mi mejor momento como soltera. La idea de las relaciones me daba ganas de vomitar. Y luego va y me ocurre esto. Fuimos amigos durante mucho tiempo, pero siempre estuve enamorada de él", explicó Robbie.

La pareja finalmente se casó en diciembre de 2016 en una ceremonia íntima en Byron Bay, Australia. Desde entonces, han mantenido una relación sólida, apoyándose mutuamente en sus respectivas carreras en la industria del cine.

"Múltiples fuentes confirman a People que la estrella de Barbie, de 34 años, y su marido, Tom Ackerley, están esperando su primer bebé", se puede leer en la revista del corazón. Si bien la pareja aún no ha hecho un anuncio oficial, los fans de la actriz están emocionados con la noticia y esperan con ansias la confirmación de uno de los embarazos más esperados de Hollywood.