La esposa de Omar Geles toma las riendas: ¿Qué hizo con la herencia que le dejó el cantante?

Omar Geles, uno de los más grandes íconos del folclor vallenato, dejó una huella imborrable en la música colombiana.

Nacido en Valledupar, se destacó como un talentoso compositor y acordeonero, contribuyendo al éxito de artistas como Silvestre Dangond y Patricia Teherán, además de ser el alma detrás de muchas de las canciones interpretadas por Los Diablitos del Vallenato.

Aunque su fallecimiento el pasado 22 de mayo conmocionó al mundo del vallenato, su legado continúa. Su esposa, Maren García, ha decidido honrar su memoria tomando decisiones importantes sobre el futuro de su herencia musical.

La continuidad del legado musical de Omar Geles

Tras la muerte de Omar Geles, uno de los mayores interrogantes era el destino de su agrupación vallenata, que interpretaba sus éxitos. Su esposa, Maren García, ha decidido tomar las riendas del legado que dejó el compositor y mantener viva su música. En una reciente presentación en Andrés Carne de Res, Maren compartió emocionada su compromiso de seguir adelante con el grupo musical de su esposo.

“Para mi esposo, la música lo era todo en su vida. Aunque no tengo conocimientos musicales, Dios me ha puesto en el camino a las personas correctas para ayudarme a continuar con este sueño”, expresó Maren. Estas palabras conmovieron a muchos de los colegas y amigos cercanos de Omar, quienes no han dudado en mostrar su apoyo a la familia en este nuevo reto.

La verdad detrás de la muerte de Omar Geles

A cuatro meses de su fallecimiento, los familiares de Omar Geles han comenzado a compartir más detalles sobre los eventos que llevaron a su muerte. Aunque el informe oficial indicó que el compositor falleció a causa de un paro cardiorrespiratorio mientras jugaba tenis, su hermano Juan Manuel Geles ofreció una versión adicional. Según él, Omar sufrió lo que se conoce como la "muerte súbita del deportista", debido a un gran esfuerzo físico. “Hizo un esfuerzo excesivo ese día, ya que jugó tenis en la mañana, almorzó mucho y luego volvió a jugar en la tarde”, comentó Juan Manuel, aunque esta teoría no ha sido confirmada oficialmente.

Omar Geles no solo dejó un inmenso legado musical, sino también una familia comprometida con seguir honrando su nombre y su pasión por el vallenato. A través de su música, su memoria seguirá viva en los corazones de los amantes del folclor colombiano.