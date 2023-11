Feid fue la sensación en una práctica del Real Madrid: "¡Qué frío! ¿Ustedes cómo entrenan así?"

Real Madrid está ajustando los últimos detalles para su duelo de este miércoles 29 de noviembre contra el Nápoles, correspondiente a la quinta fecha de la fase de grupos de la Champions League. El conjunto que dirige Carlo Ancelotti tiene puntaje perfecto y ya aseguró su 'tiquete' a los octavos de final. Pues bien, en la previa de este prometedor compromiso, los 'merengues' recibieron la visita del artista colombiano Feid.

Feid ha demostrado su pasión por el fútbol a lo largo de su carrera y, recientemente, estuvo en Inglaterra visitando a otro 'grande' de Europa. El reggaetonero paisa fue a Liverpool para saludar a su compatriota Luis Díaz y al egipcio Mohammed Salah. Antes de este viaje, el antioqueño había apoyado a 'Lucho' cuando se confirmó el secuestro de su padre.

"Esta (camiseta) me la dio Luis Díaz. Es que él está pasando por un momento 'pesadito' en estos momentos, le secuestraron a la familia. De donde me esté viendo, mi niño, que pase pronto, esto no se lo deseo a nadie. Se recupere de lo que sea que haya pasado. Ya liberaron a la mamá, pero no le han liberado al papá todavía; entonces, que por favor eso pase rápido", señaló el 'Ferxxo' en el programa español 'La Resistencia.

Feid alegró la práctica del Real Madrid

Salomón Villada Hoyos llegó a la Ciudad Deportiva del Real Madrid en Valdebebas para conocer al plantel de Ancelotti. El club de la capital de España le regaló una camiseta que tenía inscripto su nombre artístico y el número '19'. Vinícius Júnior, Nacho, Dani Carvajal y Lucas Vásquez se fotografiaron con el cantante nacido en Medellín, de 31 años.

"Gracias mi niño, gracias por recibirnos hoy", le empezó diciendo a Vásquez. Posteriormente, le mostró a Nacho y Carvajal que llevaba puesta la camiseta de Ronaldo Luís Nazário cuando jugaba para el Real Madrid. "¡Qué frío huevón! ¿Ustedes cómo entrenan así?", concluyó el sexto artista más escuchado en Spotify durante el 2023.

Video de Feid en el entrenamiento del Real Madrid