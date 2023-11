"Yo la conozco y es la mejor": Felipe Saruma defiende a Andrea Valdiri tras su separación

La separación entre los influenciadores colombianos Felipe Saruma y Andrea Valdiri ha causado gran revuelo en las redes sociales y en los medios de comunicación. El pasado jueves 23 de noviembre, la creadora de contenido publicó un video confirmando su ruptura amorosa, luego de que se generaran un sinfín de especulaciones por parte de los usuarios.

La separación de Andrea Valdiri y Felipe Saruma

Valdiri no expresó los motivos exactos de su divorcio, pero expresó que "hay cosas que no son negociables" y que deseaba establecer un límite en su vida amorosa. Adicionalmente, aclaró que terminaron en muy buenos términos y que son amigos.

También indicó que no podría tolerar "la hipocresía" y que se sentía muy orgullosa de haber madurado tano tras sus experiencias amorosas.

En un emotivo testimonio, Saruma decidió responder a los comentarios de los internautas. Agradeció por los buenos momentos de su relación y afirmó que Valdiri y sus hijas habían sido lo mejor que le ha pasado en su vida. También reiteró que "se cometen errores", pero que tomaría esta situación de la mejor manera posible para seguir adelante.

Tras los dos pronunciamientos, se generó una gran polémica en las redes sociales, puesto que algunos internautas defendieron a Saruma y señalaron que Valdiri había sido la responsable de su separación; mientras que otros argumentaron que se dejó en evidencia que quien cometió un error fue el creador de contenido.

Saruma defiende a Valdiri

Ante las constantes críticas, el influenciador decidió alzar su voz para defender a su expareja. Con determinación y convicción, cómo la barranquillera, a quien se refiere como 'Tochi', ha marcado su vida de manera significativa y positiva.

Saruma comenzó su relato asegurando que ha presenciado innumerables comentarios ofensivos dirigidos hacia la empresaria, desconociendo el impacto que esta mujer ha tenido en su existencia. Desde que llegó a su vida, ella le reconoció como un ser extraordinario, dotado de un increíble talento. También le atribuye el haberlo impulsado a emprender, a embarcarse en la aventura de montar su propia empresa. Según el influenciador, su encuentro con Valdiri se convirtió en un punto de inflexión, en un antes y después en su vida.

Determinado a hacer frente a los rumores difamatorios que circulan en la web, enfatizó que la creadora de contenido nunca ha sido la "mala del paseo", sino todo lo contrario, es una mujer excepcional. Rechazó rotundamente los comentarios negativos y consideró injusto juzgarla de esa manera. Destacó que es una luchadora incansable, que ejerce su maternidad ejemplarmente y que siempre fue una esposa increíble hasta el último momento. Sus palabras de gratitud hacia ella fueron contundentes y llenas de admiración.

En cuanto a las críticas y difamaciones que circulan en las redes sociales, Saruma fue claro en su postura, enfatizando que esas acusaciones no reflejan la verdadera esencia de su exesposa: "Todos esos comentarios negativos que estoy viendo en las redes sociales no me parecen justos con ella. Ella fue una mujer que creyó en mí desde el principio. Es una mujer luchadora, trabajadora, una excelente mamá, una excelente esposa hasta el fin. Lo único que tengo son palabras de agradecimiento. Eso que ponen, eso no es ella, yo la conozco y es lo mejor”.

Este valiente testimonio pone de manifiesto cómo a veces las redes sociales pueden malinterpretar la realidad y deformar la imagen de una persona. A través de sus palabras, dejando claro que 'Tochi' es una mujer admirable y ejemplar, merecedora de reconocimiento y gratitud.