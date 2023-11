¡Se acabó el amor! Andrea Valdiri confirmó su separación con Felipe Saruma

La reconocida influenciadora y bailarina Andrea Valdiri ha estado en medio de polémicas durante los últimas días debido a los rumores sobre su posible separación con el creador de contenido Felipe Saruma. Los usuarios habían especulado que estaban bastante distanciados, por lo que se hablaba de un presunto divorcio, aunque para ese momento ninguno de los dos había confirmado nada.

Este jueves 23 de noviembre, Valdiri utilizó sus historias de Instagram para confirmar la noticia de su ruptura con Saruma, noticia que dejó consternados y tristes a muchos fanáticos.

Recientemente, los influenciadores habían sido vistos saliendo de una notaría y, adicionalmente, hacía mucho tiempo no publicaban contenido juntos, por lo que se avivaron aún más los rumores sobre su divorcio. Ante la incertidumbre de sus espectadores, la propia bailarina quien decidió aclarar la situación mediante sus publicaciones en Instagram.

Andrea Valdiri confirma su separación

La creadora de contenido argumentó que tuvo un matrimonio muy fructífero con Saruma y que su relación terminó en buenos términos, por lo cual se sentía tranquila. Aunque no dio detales del motivo específico de la ruptura, insinuó que "hay cosas que no son negociables" y que, en su caso, no podría tolerar una relación bajo la hipocresía.

También argumentó que los tiempos han cambiado y que ha alcanzado un nivel de madurez que la enorgullece, por lo cual ha sabido tomar mejores decisiones. De esta manera, ha puesto fin a los rumores, señalando que sus seguidores se merecen una explicación.

Esta noticia ha generado gran impacto en las redes sociales y los seguidores de la pareja han expresado su sorpresa y tristeza por este desenlace. Los comentarios y mensajes de apoyo no se han hecho esperar en las publicaciones de ambos influenciadores.

A través de sus carreras en las redes sociales, Valdiri y Saruma han logrado construir una importante comunidad de seguidores, quienes han seguido de cerca su relación y proyectos conjuntos.

La noticia de la separación entre Andrea Valdiri y Felipe Saruma ha dejado a muchos seguidores sorprendidos, quienes esperan que ambos encuentren la felicidad en futuros proyectos personales.