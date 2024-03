Estéreo Picnic 2024: Ahora podrá verlo desde la pantalla de su celular

El Festival Estéreo Picnic anunció que sus conciertos serán transmitidos por YouTube, lo que permitirá que los seguidores del evento que se quedaron sin boleta puedan ver a sus artistas favoritos a través de sus celulares.

Los fanáticos del festival se sorprendieron al enterarse, agradecieron a los organizadores del evento que pensaran en quienes no pudieron comprar la boleta o simplemente se quedaron sin una.

Así que recuerde, del 21 al 24 de marzo a partir de las 3:00 pm tendrá acceso total a los exclusivos conciertos que ofrecerá el FEP pero desde la comodidad de su casa. La transmisión estará a cargo de Canal Capital, quien fue designado como el canal oficial del evento y quien también, llevará a sus artistas favoritos al calor de su hogar.

¿Cómo ver el Festival Estéreo Picnic gratis?

En este 2024, los organizadores del evento abren sus puertas a todos los colombianos, no solo quienes estarán en el Parque Simón Bolívar en Bogotá sino también, quienes desde sus casas, trabajos o universidades estarán conectados a la transmisión de todos sus espectáculos en vivo.

Los conciertos serán transmitidos por el Canal Capital y podrá ser visto en YouTube también, es decir, que tan solo con poner este canal de televisión o ingresar a la red social, usted podrá disfrutar de los conciertos que ofrecerá el evento.

El Canal Capital se une al Festival Estéreo Picnic

La nueva alianza con el canal de televisión pretende posicionar a Colombia como sede de eventos de talla mundial, además, quiere demostrar la importancia de que se lleven a cabo estos festivales que son fuente de empleo para todos los colombianos.

Canal Capital transmitirá en vivo durante 8 horas los diferentes conciertos que se llevarán a cabo en el FEP, mientras tanto, en YouTube también podrán visualizarse las tres tarimas con los distintos artistas que se estarán presentando.

Los organizadores del evento se aseguraron de que no haya excusa para perderse la magia del festival. Además, quisieron darles una muestra de lo que significa participar en el FEP a quienes aún no lo conocían o no estaban interesados en ir.

La programación del festival, los artistas de cada tarima y los horarios en los que se presentarán están en las redes sociales y página web del festival, allí puede consultarlos en cualquier momento.