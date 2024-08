¿Ya no hay amor? Pruebas de supuesta infidelidad de Guayna a su esposa, Lele Pons

Jordi Martin, colaborador del programa El Gordo y La Flaca, ha desatado una tormenta mediática al presentar supuestas conversaciones comprometedoras entre el cantante Guaynaa y la actriz Claudia Bavel.

Según el paparazzo, el artista puertorriqueño habría estado en contacto con Bavel, quien es conocida por sus relaciones con otras figuras del entretenimiento, como Ozuna y Bad Bunny.

Supuestas Conversaciones Revelan una Relación Secreta

A casi cinco meses de haber celebrado su matrimonio con Lele Pons, las acusaciones de infidelidad han comenzado a circular, poniendo en duda la estabilidad de la pareja.

Martin afirmó que posee evidencias, como pantallazos de videollamadas y mensajes "subidos de tono", que Guaynaa le habría enviado a Bavel. “No es inteligencia artificial, no está manipulado”, aseguró el paparazzo durante su aparición en el programa Lo sé todo el 31 de julio. Según su relato, el cantante se puso en contacto con Bavel a través de Instagram y la invitó a acompañarlo en su gira por varias ciudades de España.

Además, Martin mencionó que tiene un audio en el que Guaynaa expresa sus intenciones hacia la actriz, incluso haciendo comentarios humorísticos sobre un futuro juntos, como tener una granja. Este nivel de intimidad ha generado aún más especulaciones sobre la naturaleza de la relación entre ambos.

Una Relación Abierta en la Mira

El reportero también sugirió que Guaynaa podría tener una relación abierta con Lele Pons, lo que podría complicar aún más la situación. Según su versión, el cantante se ha "enamorado y encariñado" de Bavel, lo que podría significar que la pareja ha acordado explorar relaciones externas sin romper su vínculo.

Jordi Martin no se detuvo ahí y reveló que el equipo de Guaynaa ya había intentado contactarlo para frenar la difusión de estas acusaciones. En su intervención, envió un mensaje directo al cantante: “Que esté tranquilo, que sus audios con su voz no van a salir”. Sin embargo, le aconsejó que no intentara negar lo ocurrido, ya que eso solo podría llevar a más problemas.

Por su parte, Lele Pons y Guaynaa contrajeron matrimonio el 4 de marzo de 2023, apenas siete meses después de haberse comprometido en un jardín de Miami. Hasta el momento, ninguno de los dos ha comentado públicamente sobre las acusaciones de infidelidad, lo que deja a los seguidores y medios en la incertidumbre sobre el futuro de su relación.