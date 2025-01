Hermana de James explotó por comentario de la reina del Carnaval de Barranquilla contra el '10'

En medio de la alegría y el colorido de la tradicional Lectura del Bando del Carnaval de Barranquilla, un comentario de la reina del Carnaval 2025, Tatiana Angulo Fernández de Castro, desató una controversia que rápidamente llegó a las redes sociales.

Durante su discurso transmitido en el Estadio Romelio Martínez, la soberana hizo alusión al futbolista colombiano James Rodríguez en tono jocoso, generando una respuesta inesperada.

¿Qué dijo la reina del Carnaval de Barranquilla sobre James?

Mientras ordenaba oficialmente el inicio de las festividades, Angulo afirmó: “Solo mira los jugadores que han vestido tu camiseta, si aquí ha jugado hasta el mismísimo ‘Pibe’. Tú tranquilo papá, que no necesitamos a ningún James Rodríguez... nada ni nadie está por encima del Junior".

Estas palabras no fueron bien recibidas por todos, especialmente por la familia del futbolista. Su hermana, Laura Valentina Rodríguez, le respondió a la reina por redes sociales.

Respuesta de la hermana de James Rodríguez

A través de la cuenta de Instagram, la hermana de James expresó su inconformidad. En una publicación dirigida directamente a la reina, escribió: “Reina, pero en la lectura de tu bando no tenías que mencionar a una persona que tiene libertad de elegir donde trabajar. Uno trabaja donde mejor oferta le hagan.

Y agregó: "Me parece extraño, que también siendo persona pública, y estando tan expuesta, salgas a hablar de una situación de la cual no conoces el trasfondo o cuál fue la realidad de la situación. Antes que barranquillera eres colombiana, y gústele a quien le guste, James ha hecho mucho por el país. No me estoy metiendo con el equipo (Junior); mi crítica va directamente a ti".

Hasta el momento, la reina no ha vuelto a tocar el tema y del círculo de James Rodríguez tampoco. La organización del Carnaval de Barranquilla también ha hecho silencio al respecto. Mientras tanto, James Rodríguez continúa enfocado en su nueva etapa profesional, dejando atrás las controversias y siendo tendencia por su debut en la Liga MX.