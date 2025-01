Hijo de Diomedes Díaz volvió a agravarse: su madre contó duros detalles

El mundo vallenato vuelve a estar conmocionado por una noticia que ha generado gran preocupación entre sus seguidores. Miguel Ángel Díaz, uno de los hijos del fallecido cantante Diomedes Díaz, se encuentra librando una dura batalla por su vida.

Según confirmó su madre, Yolanda Rincón, a través de redes sociales, el estado de salud del joven se ha agravado considerablemente en las últimas horas.

Madre de hijo de Diomedes cuenta duros detalles

La situación de Miguel Ángel se complicó debido a una peritonitis que lo llevó a requerir una nueva intubación, la cuarta en tan solo tres meses. Esta infección, que se originó en un catéter peritoneal, se propagó rápidamente por su organismo, causando una descompensación general que puso en riesgo su vida.

"El médico informó la mala noticia de que mi hijo tenía peritonitis y esto lo llevo a perder su catéter peritoneal porque estaba infectado sumado a esto la infección es tan fuerte que le atacó todos sus órganos y se descompensó tanto que tocó volverlo a entubar con esta ya son 4 entubaciones prolongadas en 3 meses esto fue el día 6 de enero", escribió a través de sus redes sociales Yolanda Rincón, madre del Miguel Ángel.

La madre de Díaz agregó duros detalles:" La médico intensivista me dijo que estuviéramos preparados porque Migue podría fallecer en cualquier momento que estaba muy malito".

¿Qué enfermedad padece el hijo de Diomedes Díaz?

Desde hace varios años, Miguel Ángel Díaz ha lidiado con problemas renales que han afectado significativamente su calidad de vida. A pesar de recibir un trasplante de riñón de su madre, Yolanda Rincón, la enfermedad ha progresado, requiriendo tratamientos de diálisis y hospitalizaciones constantes.

El 16 de diciembre llegué súper temprano y la doctora me dijo que Miguel estaba muy mal, que lo mejor era volver a intubarlo. Esta es la tercera vez que lo intubamos y eso es terrible. Miguel, en medio de todo, se dio cuenta y me dijo que no dejara que le hicieran eso. Me dijo: ‘Mami, no quiero ¿Qué tal que no me despierte?’. Cuando yo les pregunté a los médicos el porqué de la descompensación de Miguel, ellos llamaron al ortopedista y él lo revisó y se dio cuenta que era su pie", contó la madre.

Y agregó: "De un día para otro, que tenía rojo, ya estaba negro completamente. Luego llegó la psicóloga y me dijo que debía tomar una decisión, pues mi hijo necesitaba la amputación de la pierna. Fue terrible tomar esa decisión y a mí me hubiese gustado que él tomara esa decisión, pero uno...”.