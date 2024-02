Retirada demanda: hijo de Griselda Blanco desiste de acción legal contra Netflix

Según un documento jurídico revelado por el medio estadounidense The Hollywood Reporter, el hijo de Griselda Blanco retiró voluntariamente una demanda realizada contra Netflix, el pasado 9 de febrero de 2024.

La serie, titulada "Griselda", consta de seis capítulos y cuenta con la actuación de Sofía Vergara en el papel de Griselda Blanco. La demanda presentada el pasado 17 de enero buscaba suspender la emisión de la serie, alegando el uso no autorizado de la "imagen, semejanza y/o identidad" de Griselda Blanco.

Hijo de Griselda Blanco retiró demanda contra Netflix

El documento de retiro, presentado por el hijo de Griselda, Michael Sepúlveda Blanco, y su esposa Marie Sepúlveda Blanco, indica que la demanda ha sido desestimada con perjuicio. Esto significa que no podrán presentar una nueva demanda por las mismas razones expuestas anteriormente. Aunque no se sabe a ciencia cierta los detalles del retiro de la demanda, se especula que los familiares de Griselda Blanco y la casa productora Netflix podrían haber llegado a un acuerdo extrajudicial. Sin embargo, esta versión aún no ha sido confirmada.

El productor ejecutivo de la serie, Eric Newman, había manifestado previamente que la serie no pretende ser un documental ni una representación exacta de los hechos. "No estamos haciendo un documental; no estamos escribiendo un libro sobre Griselda. Así que no vamos a contar una historia que haga felices a todos o que la gente vaya a decir: 'Oh, eso es exactamente lo que pasó'", declaró.

Con el retiro de la demanda, la serie "Griselda" podrá seguir su emisión en Netflix, permitiendo a los espectadores conocer y disfrutar de esta historia ficticia inspirada en la vida de Griselda Blanco.

¿Quién fue Griselda Blanco?

Griselda Blanco, también conocida como "La Madrina" o "La Viuda Negra", fue una narcotraficante colombiana que operó en las décadas de 1970 y 1980. Nacida el 15 de febrero de 1943 en Cartagena, Colombia, Blanco fue una figura prominente en el mundo del narcotráfico en Medellín, donde estableció una red de distribución de cocaína hacia Estados Unidos.

Blanco fue una pionera en el negocio del tráfico de drogas y se convirtió en una de las criminales más poderosas y temidas de su tiempo. Se le atribuye haber introducido innovaciones en el transporte de drogas, como el uso de dobles fondos en maletas y la creación de rutas de contrabando a través de Miami. A lo largo de su carrera criminal, Blanco estuvo involucrada en una serie de actividades delictivas, incluidos asesinatos, lavado de dinero y tráfico de drogas a gran escala. Se estima que fue responsable de la muerte de más de 200 personas.