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"Voy a llevar a mi equipo a las finales. Estoy seguro de eso": 'Teo' Gutiérrez

El club barranquillero deberá conseguir 20 puntos de 24 que tiene pendientes para pelear la clasificación a los cuadrangulares de final de año.

Teo Gutiérrez declaró positivamente sobre la clasificación de Junior.
Foto: Junior de Barranquilla

Noticias RCN

octubre 08 de 2026
01:41 p. m.
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Junior de Barranquilla atraviesa por un difícil presente futbolístico que lo tiene en la posición 17 con solo dos puntos más que Jaguares, club que se ubica en la última posición de la tabla; en 11 partidos jugados, el 'tiburón' solo ha logrado dos victorias, tres empates y registra seis derrotas.

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Además de los malos resultados en la Liga Betplay 2026-II, Junior de Barranquilla fue eliminado de la Copa Betplay a manos de Barranquilla F.C., club que funciona como filial del último bicampeón de Colombia, resultado que fue muy criticado por la hinchada y serviría como motivo para el despido del técnico campeón Alfredo Arias.

Palabras optimistas de 'Teo' Gutiérrez de cara a la clasificación

En rueda de prensa del club de Barranquilla previo al partido que Junior jugará el sábado 10 de octubre ante Inter de Bogotá en el estadio Romelio Martínez, el máximo referente y capitán del plantel, Teófilo Gutiérrez, envió unas palabras de optimismo para sus compañeros y la hinchada del club 'rojiblanco'.

"En estas instancias del campeonato me toca tomar la bandera a mí. Voy a llevar a mi equipo a las finales. Estoy seguro de eso", sentenció el delantero de 41 años enviando un claro mensaje a los rivales. Además, reconoció que debe mejorar su nivel para llegar al final del campeonato de la mejor manera posible y resaltó el buen nivel que tienen sus compañeros en las instancias definitivas.

El capitán aseguró que si Junior logra conseguir la victoria en los dos siguientes partidos que tienen en condición de local, será muy difícil que bajen su rendimiento y terminarán obteniendo la clasificación.

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Próximos partidos de Junior de Barranquilla

Los partidos a los que 'Teo' Gutiérrez se refería corresponden a la fecha 14 frente a Inter de Bogotá y a un aplazado de la fecha 4 contra Deportivo Pereira, también en Barranquilla, y posteriormente visitará a uno de los mejores equipos del campeonato, Deportivo Cali.

El 'tiburón' tiene 9 puntos y, según analistas, la cantidad de puntos necesarios para lograr la clasificación podría ser de 29 unidades, por lo que deberán conseguir 20 puntos de los 24 que tienen pendientes por jugar.

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