¡Para no perderse! Oso robó una cámara y se tomó más de 400 selfies

Para nadie es un secreto que las redes sociales se han convertido en unas de las plataformas para que la gente dé a conocer diferentes acontecimientos alrededor del mundo. Un ejemplo claro de esto, es lo que sucedió en Estados Unidos, al momento que un oso se robó una cámara y se realizó una sesión de fotos en medio del bosque.

Según la información dada a conocer por los cibernautas, el oso hace parte de la fauna del Boulder Open Space and Mountain Parks, en Boulder, Colorado, y en medio de su caminata, encontró una cámara con la que las personas vigilan la vida silvestre del lugar, y cuyo mecanismo se activa cuando detecta algún movimiento.

Por medio de las redes sociales del lugar, se dio a conocer las fotos que se tomó el animal, logrando 580 fotografías, las cuales 400 eran las selfies del oso, el cual posó de todas las formas para guardar este recuerdo en Estados Unidos.

“Recientemente, un oso descubrió una cámara de vida silvestre que usamos para monitorear la vida silvestre en Boulder. De las 580 fotos capturadas, unas 400 eran selfies de osos”, aseguró las redes sociales del lugar.

Recently, a bear discovered a wildlife camera that we use to monitor wildlife across #Boulder open space. Of the 580 photos captured, about 400 were bear selfies.🤣 Read more about we use wildlife cameras to observe sensitive wildlife habitats. https://t.co/1hmLB3MHlU pic.twitter.com/714BELWK6c