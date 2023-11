Iron Maiden regresa a Colombia en 2024 tras 15 años: conozca los precios y localidades para verlos

Una gran noticia se ha confirmado este lunes para los amantes del heavy metal en Colombia. La reconocida e icónica banda británica Iron Maiden anunció que Colombia será uno de los países que visitará en el 'Future Past Tour ' para el año 2024, tras 15 años desde la última vez que la agrupación musical vino al país y se presentó en el parque Simón Bolívar, en Bogotá.

De acuerdo a lo informado, la popular banda estará en la capital de la república para el 24 de noviembre del siguiente año, generando alto revuelo entre sus fanáticos. “Estamos emocionados de regresar a ver a nuestros increíbles fans en Colombia y México. No hemos ido a Colombia en un buen rato, pero las veces que hemos ido ha sido realmente memorable y estamos muy complacidos de regresar", dijo Steve Harris, bajista de la banda.

Y agregó: "En este tour estaremos tocando nuevas canciones de Senjutsu y Somewhere In Time, que muchos de nuestros fans de Latinoamérica no han tenido la oportunidad de escuchar antes. Entonces será una gran experiencia".

Iron Maiden announce 2 more shows for The Future Past Tour 2024!



November 2024

20 - Foro Sol, Mexico City, MEXICO

24 - El Campin Stadium, Bogota, COLOMBIA



Tickets for Mexico go on sale on December 4, for Colombia on December 6.



Further dates for 2024 will be announced in due… pic.twitter.com/bgE28U0sA6