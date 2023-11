Escándalo en España con Piqué; filtran un nuevo amorío con un chef

El exfutbolista del Barcelona y la Selección de España, Gerard Piqué, ha sido tendencia en las últimas horas por diversos temas. El actual presidente de la afamada Kings League se encuentra entre la espada y la pared tras conocerse que la cantante colombiana, Shakira saldó su deuda con la Hacienda española por presunto fraude fiscal. Lo anterior ha hecho que el exdefensor ahora seguido por un delito similar.

Sin embargo, el español no solo ha sido tendencia por esta polémica. Según se ha conocido en las últimas horas por un medio español, Piqué ha desatado un enorme escándalo en el que se menciona que tiene una relación con un joven chef que trabaja con él y que sería un confidente de Clara Chía cuando Piqué aún vivía con la cantautora colombiana.

La escandalosa hipótesis que apunta contra Piqué

La versión fue entregada por el programa Amor y Fuego, donde los presentadores apuntaron a que el chef, que siguió trabajando con Piqué, era el “infiltrado” en la casa de Shakira y que él le pasaba videos a Chía de la artista llorando. Además, resaltó que no se sabe con qué intenciones el joven hacía esto ni qué sentimientos tendría hacia el exdefensa blaugrana.

"¿Cómo sabemos esto? Cuando voy a visitar el departamento de Piqué en Barcelona me encuentro con el chef que traicionó a Shakira, pues él la filmaba llorando y le enviaba ese material a Clara Chía… con esto quiero decir que había infiltrados de ambos lados. Este chef termina trabajando con Piqué, un chico jovencito, no sé si tenga una relación con Piqué o qué amor tenga por Piqué”, dijo Javier Ceriani, uno de los presentadores del programa mencionado.

Tras lo dicho por este presentador, una de sus colegas le pidió que fuera más específico a la relación entre el chef y Piqué. Ceriani agregó que al exfutbolista "le gusta todo, le gusta picar acá y picar allá; picar a la derecha y a la izquierda, pal norte, pal sur y la verdad hay muchas cosas que no han salido a la luz”.

Lo anterior ha despertado una enorme polémica en España, pues esta no es la primera vez que el exfutbolista del Barcelona es apuntado de tener una supuesta relación con otro hombre. Hace algunos años se reveló una imagen comprometedora con el futbolista sueco Zlatan Ibrahimovic en la que posaron bastante cerca el uno del otro.