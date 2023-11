Video: La fuerte caída que sufrió Luis Miguel en pleno concierto y que preocupó a sus fanáticos

Este fin de semana, el reconocido cantante mexicano, Luis Miguel, apodado como el 'Sol de México', se convirtió en tendencia luego de sufrir una aparatosa caída en pleno concierto que se encontraba dando en la Ciudad de México, capital del país centroamericano.

Ahora, más allá de lo que fueron sus exitosas presentaciones en su gira por suelo manito, lo que trascendió en redes sociales fue el fuerte golpe que sufrió por cuenta de un resbalón sobre el escenario justo cuando estaba terminando una de sus canciones.

Fueron varios videos de fanáticos que circularon en redes sociales donde dieron cuenta del duro golpe. Las imágenes no tardaron en hacerse viral y las burlas no se hicieron esperar en contra del mexicano que trató de disimular su caída y así continuar con el show para sus miles de espectadores en la Arena Ciudad de México.

Por otro lado, cientos de usuarios ponderaron su profesionalismo para seguir deleitando a sus seguidores. “Nunca perdió el buen humor !Además al segundo sus músicos improvisaron y se sentaron junto a él.”, “Un profesional ejemplar! No solo no paró el show, sino que siguió compartiendo afable con su público”, “Mi Luismi es impresionante. No sé qué más decir”, son algunos de los comentarios de los usuarios en redes, quienes aplaudieron su actitud frente al hecho.

Así fue la caída de Luis Miguel en pleno concierto

Según las imágenes que se vieron en redes sociales, Luis Miguel se encontraba cantando los últimos segundos de la canción 'Cielo Rojo'. Por un instante, el artista quiso hacer uno de sus característicos movimientos, giró su brazo y levantó una pierna, pero se resbaló y terminó cayendo de espaldas en el escenario.

En las grabaciones se pudo escuchar el asombró del público hacia el solista que quedó tendido sobre la tarima. Al percatarse que nada de esto fue planeado, las luces se apagaron y sus músicos se acercaron para auxiliarlo.

Acto seguido, Luis Miguel se repuso y en medio de risas se sentó sobre el escenario y continuó cantando. Sus fanáticos lo alentaron y mostraron su apoyo para continuar con el show que ha sido un éxito en territorio mexicano.

