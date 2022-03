J Balvin se aleja de pelea con Residente y anuncia doble canción con estrella mundial

Lejos de sumarse a la polémica con el reguetonero puertorriqueño Residente, J Balvin ha optado usar sus últimas semanas para grabar canciones que seguramente serán éxitos mundiales, ya que, de acuerdo con el anuncio del artista colombiano, sus próximos sencillos serán junto al cantante británico Ed Sheeran.

Este martes llegó el anuncio oficial por parte del reguetonero paisa, en el que, mediante sus redes sociales, le dio a conocer a sus millones de seguidores que el próximo jueves estará estrenando canción junto a Ed Sheeran, quien es una estrella mundial de la música por canciones como ‘Shape of You’, ‘Bad Habits’ y ‘Perfect’, entre otras.

“Este jueves "Sigue" y "For Ever My Love" estarán disponibles junto a Ed Sheeran, mentiendeee…”, escribió en su cuenta de Instagram el artista. La publicación ya cuenta con miles de comentarios felicitando al paisa por una colaboración de esa magnitud.

Con esta, Balvin suma importantes colaboraciones en su carrera artística, pues el artista colombiano ha grabado junto a Justin Bieber, Pharrell Williams, Beyoncé, Bad Bunny, Rosalía, entre otros.

Pelea de Residente con J Balvin

J Balvin ha decidido alejarse de la discusión mediática que se ha formado alrededor suyo y de Residente, luego de que el artista boricua grabara una canción dedicada exclusivamente al colombiano, en la que por más de ocho minutos lanza fuertes señalamientos contra la imagen del antioqueño.

Aunque antes de octubre del 2021 se creía que los dos artistas llevaban una buena amistad, luego de la queja pública por parte de J Balvin contra los Latin Grammy y “el poco protagonismo que le daban al género urbano”, Residente empezó a publicar videos en los que segundo a segundo criticaba al antioqueño y su accionar.

La canción que le permitió rimar por ocho minutos a Residente, lanza sin piedad varias frases que, a los ojos de los seguidores de los dos, han dejado desarmado a J Balvin, tanto así que “ha muerto” mediática y musicalmente.

