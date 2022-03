Residente se destapó y contó al detalle por qué le hizo una canción a J Balvin

La pelea mediática de Residente y J Balvin ha sobrepasado los límites, luego de que se iniciara con algunas publicaciones por parte de los dos artistas el año pasado y terminara, por el momento, con una canción escrita por el puertorriqueño con el único objetivo de lanzarle algunas indirectas al artista colombiano.

El rapero boricua estrenó una nueva canción en los últimos días, la cual obtuvo millones de visualizaciones rápidamente, ya que hora antes se conoció que esta iba a estar dedicada especialmente al reguetonero antioqueño J Balvin.

En más de 8 minutos, Residente dedicó decenas de frases para el colombiano, con quien tuvo una discusión mediática a finales de octubre del 2021. Sin embargo, más allá de sus molestias, no se conocía la razón específica por la cual el puertorriqueño había optado por viralizar un hip-hop en contra de Balvin.

Razón por la que Residente dedicó canción a J Balvin

Luego de conseguir más de 43 millones de reproducciones en YouTube, en menos de tres días, Residente decidió dar una entrevista para ‘Molusco’, con quien conversó de lo que han sido estás últimas horas después de que estuviese en la portada de muchos medios de farándula junto al colombiano.

De esta manera, el rapero se destapó y contó en detalle las razones por las que había decidido escribir una canción exclusivamente en contra el reguetonero.

Inicialmente, el exintegrante de Calle 13 respondió contundentemente a la pregunta de si J Balvin en un genio de la música o no, para luego llegar a compararlo con el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su similitud en la supuesta obviedad con la que los dos actúan.

“Claro que no. Cómo va a ser un genio un tipo que pone a dos mujeres con cadenas y no puede distinguir que eso es una estupidez. Dos mujeres negras y él siendo blanco, en estos tiempos… Tiene que ser bien estúpido”, dijo.

“Es tan estúpido que quiso hacer historia con un premio de Afrolatino siendo el blanco, yo no lo podía asumir”, agregó.

“J Balvin es como (Donald) Trump… Como los presidentes que tienen una agenda para todo. Es muy predecible”, manifestó haciendo referencia al exmandatario de Estados Unidos.

Respecto a la fama y el éxito que ha tenido Balvin en comparación a la de Residente, el cantante puertorriqueño fue claro: “¿Qué tengo que hacer? ¿Tirarme una foto con Justin Bieber? A mí que me importa eso. Que los Jordan… Yo no uso tenis, estoy descalzo en mi casa, no tengo carro”.

Finalmente, reveló las razones por las que Balvin lo sacó de casillas y decidió hacerle una canción con ritmo hip-hop: “Cada vez que Balvin subía algo de ‘hot dogs’ o de mercado, yo lo veía como que estaba incumpliendo la palabra de los dos cuando habíamos quedado en que ya no íbamos a hablar más sobre el tema”.

“Él siguió y siguió subiendo cosas en las redes sociales, hasta que no aguanté más y dije que iba a hacer este tema por el respeto a los pequeños que escriben. Para que sepan que también se puede generar ingresos y mantener a tu familia siendo honesto y siendo real con el arte”, concluyó.