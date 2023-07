Johnny Depp fue encontrado inconsciente en un hotel de Budapest, ¿qué pasó?

Pasados varios meses desde que fue noticia mundial por su lío jurídico con su exesposa, el actor estadounidense, Johnny Depp, quien centró parte importante de su tiempo en la música, fue encontrado inconsciente en la habitación de un hotel en el que se hospedaba en Budapest.

Johnny Depp prende alarmas por su estado de salud

Depp se encuentra en una gira por todo Europa junto a Alice Cooper, Joe Perry y Tommy Henriksen, con quienes conformó la banda Hollywood Vampires. Sin embargo, hizo saltar las alarmas de sus seguidores cuando se encontraba en Hungría.

Luego de que Depp fuera hallado inconsciente, la agrupación anunció la cancelación de la presentación que tenían agendada la noche del 18 de julio en Budapest. “Debido a circunstancias imprevistas, cancelamos el concierto”, comunicaron.

"Amamos y apreciamos a todos los fans que viajaron desde cerca y lejos para vernos subir al escenario, y lo sentimos de verdad. Nuestras más sinceras disculpas", fueron las palabras de los Hollywood Vampires.

Medios de comunicación húngaros detallaron que Johnny Depp necesitó de ayuda médica profesional en su habitación debido a su preocupante estado de salud. Se conoció también que el artista estadounidense no podía salir siquiera del hotel.

No obstante, según información recogida por un periódico húngaro, Depp habría sido víctima de una recaída por supuesto abuso de sustancias.

Adicionalmente, un usuario publicó en sus redes sociales una imagen del músico, supuestamente bebiendo, una hora antes de cancelar el concierto.

Es importante señalar que la banda ya busca una nueva fecha para presentarse en Budapest, aunque el 20 tenían otro concierto, que también fue cancelado argumentando “condiciones inadecuadas” del escenario. El 22 de julio sí se presentaron en el estado Festiwal Legend Rocka de Slupsk, en Polonia, y un día después en el Summerstage Autostadt de Wolfsburg, Alemania.

Johnny Depp aseguró que lo se publica sobre él es "ficción horrorosamente escrita"

Johnny Depp declaró meses atrás que lo que se publica acerca de él es "ficción horrorosamente escrita", después de la controversia que se desató la víspera con su asistencia en la inauguración del Festival de Cannes.

"En estos cinco, seis últimos años, la mayor parte de lo que han leído es un ficción horrorosamente escrita", dijo en rueda de prensa, en alusión a su sonada batalla judicial con su expareja.

"Vivimos tiempos muy extraños, raros, en los que parece que todo el mundo debe entrar en vereda" añadió el actor de 59 años. "Los que quieran vivir así les deseo lo mejor. Conmigo no cuenten", puntualizó.

Depp mantuvo un mediático combate judicial con su exesposa Amber Heard, con la que estuvo casado poco más de un año, entre 2015 y 2016. Heard interpuso una demanda por violencia conyugal y pidió el divorcio.

Posteriormente el actor demandó a su exesposa, que seguía acusándolo, por difamación, y ganó el juicio.

Depp, un actor que ha reconocido problemas con el alcohol y drogas, se vio marginado por estudios de Hollywood.

El año pasado, la directora y actriz francesa Maïwenn lo llamó para rodar "Jeanne du Barry", una película sobre la favorita del rey Luis XV, interpretado por el actor, y la película abrió el festival de Cannes.

Ese mismo día, un grupo de profesionales del cine francés firmó un manifiesto protestando por la presencia en la alfombra roja de "hombres y mujeres que agreden".

"Fue valiente de su parte elegir a un provinciano de Kentucky como Luis XV" comentó Depp en alusión a Maïwenn, que ha tenido sus propios problemas con la justicia, después de que un periodista la acusara de agresión.

Preguntado sobre si se sentía boicoteado por Hollywood, Depp replicó: "no, porque no pienso en Hollywood, no necesito mucho a Hollywood".