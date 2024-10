"Fue Cony": Juan Pablo Llano se molestó en reto de Masterchef, ¿nueva pela?

En el más reciente episodio de MasterChef Celebrity, emitido el 24 de octubre, los participantes del Top 10 tuvieron que enfrentar un reto complejo marcado por un cambio de reglas.

Las celebridades se toparon con una nueva dinámica de la caja misteriosa, la cual limitaba los ingredientes disponibles para sus preparaciones. Sin embargo, lo que realmente elevó la tensión fue un conflicto inesperado entre los competidores, en el que la cebolla se convirtió en el centro de una disputa.

La disputa por la cebolla: Juan Pablo Llano no oculta su molestia

Durante el reto, los concursantes tuvieron acceso a dos islas de ingredientes: la isla de mar y la de tierra. Entre los productos disponibles se encontraban tomate, ajo, chile y cebolla. Sin embargo, la falta de cebolla desató la molestia de Juan Pablo Llano, quien al intentar conseguir este ingrediente para su plato, descubrió que ya no quedaba nada disponible.

Visiblemente enfadado, el actor expresó su frustración ante las cámaras: “No dejaron ni una cebolla. Parece que alguien está cocinando sopa de cebolla con cebolla y más cebolla para los amantes de la cebolla”. Llano también criticó la falta de consideración de algunos competidores, recordando que, al tratarse de una quesadilla, no era necesario acaparar tantos ingredientes: “Con una que se lleven es suficiente. Había suficiente para todos”.

Cony Camelo en la mira: ¿Malentendido o verdad?

El conflicto no quedó allí. Carolina Cuervo, otra de las participantes, comentó ante las cámaras que probablemente había sido Cony Camelo quien había tomado toda la cebolla. Sin embargo, la actriz rápidamente se retractó, aclarando que no estaba segura de quién había sido: “No, mentiras, no sé”.

El incidente destacó las tensiones crecientes en esta etapa de la competencia, donde cada ingrediente puede ser clave para avanzar en el concurso. Esta situación deja en evidencia la presión a la que se enfrentan los participantes del Top 10, donde los más mínimos detalles pueden convertirse en grandes conflictos en busca de mantenerse en MasterChef Celebrity.