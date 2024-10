Lokillo se separó de su esposa luego de varios años de matrimonio: esto reveló el comediante

El comediante antioqueño Lokillo, conocido por su participación en programas como Sábados Felices, La vuelta al mundo en 80 risas y Muy Buenos Días, sorprendió a sus seguidores al confirmar su reciente divorcio durante una de sus presentaciones en el show Perros Criollos.

Durante toda su carrera, Lokillo compartió con sus seguidores su historia de amor con su ahora ex esposa, Karen, con quien además tiene dos hijos.

Sin embargo, siempre mantuvo aspectos de su vida en privado, ahora, siete meses después de su divorcio reveló que está soltero.

Lokillo revela su divorcio en medio de un show

En una de sus más recientes presentaciones, Lokillo comentó que actualmente vive solo, lo que hizo dudar a sus seguidores. Durante su show Perros Criollos, el comediante expresó con humor: "Yo ahorita ando estrenando cocina, pero no la he usado. Bueno, lo que pasa es que no les voy a contar que me divorcié y esas cosas, ese es otro tema”.

Además, Lokillo mencionó en su pódcast que su nueva vida en solitario le ha llevado a pedir comida a domicilio y mantener su estufa prácticamente intacta: “Tengo los fogones sin encender porque vivo solo y no he llevado a nadie todavía, se los juro”.

Lokillo dejó a sus fanáticos completamente intrigados tras no dar muchos detalles sobre su separación, a pesar de esto, la noticia tomó por sorpresa a todo el público ya que el comediante y su ex esposa siempre se mostraron como una relación estable.

La historia de amor entre Lokillo y Karen

Lokillo había contado en varias ocasiones cómo conoció a Karen, la madre de sus dos hijos, Santiago y Luciana. Según narró, se enamoró de ella cuando la visitó en el lugar donde trabajaba, una tienda de colchones en Bogotá. Después de cinco años de noviazgo, la pareja decidió casarse y formar una familia, pero entonces ¿qué pasó?

Aún no se saben más detalles sobre el divorcio de la pareja, no obstante, se espera que el comediante pronto revele más información sobre esta nueva etapa de su vida.

Por su lado, Karen se ha enfocado en su faceta como creadora de contenido, compartiendo su estilo de vida saludable y proyectos relacionados con el fitness. Aunque ambos mantienen un perfil bajo respecto a su separación, sus seguidores continúan mostrando interés en su evolución personal y profesional.