¡De regreso a las pantallas! Julián Trujillo revela cuál será su próximo personaje en la nueva producción de RCN

Julián Trujillo, finalista de La casa de los famosos Colombia, y su novia, la actriz Susana Rojas, se han convertido en una de las parejas más comentadas del espectáculo colombiano. Recientemente, fueron vistos en Medellín, donde Susana se encuentra inmersa en el rodaje de una nueva serie.

Durante una entrevista con Carlos Ochoa, la pareja compartió detalles sobre su vida personal y sus próximos proyectos profesionales, despertando aún más la curiosidad de sus seguidores.

¿Habrá boda entre Julián Trujillo y Susana Rojas?

El público está ansioso por conocer más sobre la relación entre Julián Trujillo y Susana Rojas, especialmente en lo que respecta a un posible matrimonio. Sin embargo, Susana dejó claro que no hay planes inmediatos de boda. Cuando Carlos Ochoa les preguntó sobre el tema, Susana respondió mostrando su mano, señalando que aún no hay un anillo de compromiso.

“Luna de miel no es, y sí estoy en un proyecto, pero no puedo adelantar nada, es algo muy lindo y maravilloso para mi carrera”, comentó Susana, manteniendo el misterio sobre su futuro tanto personal como profesional.

Proyectos futuros de Julián Trujillo y su carrera en el Canal RCN

Julián Trujillo, conocido por su participación en La casa de los famosos, también compartió novedades sobre su carrera. El actor reveló que está preparando un nuevo personaje para una telenovela en el Canal RCN, lo que ha generado gran expectativa entre sus seguidores. Además, confesó que su viaje a Medellín fue una sorpresa para acompañar a Susana en el set, donde se ha convertido en su asistente personal, ayudándola a preparar escenas y ofreciéndole consejos de actuación.

El actor destacó el apoyo que ha recibido del Canal RCN, mencionando que ha sido considerado para varios proyectos futuros. “El canal se ha portado muy bien conmigo, me ha dado la oportunidad de castear, me ha tenido en cuenta para estos proyectos que van a arrancar”, afirmó con entusiasmo.

RELACIONADO Julián Trujillo contestó el teléfono y recibió una llamada especial que lo hizo llorar

En cuanto a su posible participación en futuras ediciones de La casa de los famosos, ya sea en México o en otras versiones internacionales, Julián no descartó la idea. Aunque su pareja, Susana Rojas, no comparte el mismo entusiasmo por verlo nuevamente en un reality, lo apoya en sus decisiones y proyectos futuros. “Yo te digo una cosa, no sé por qué a ti te quedaron ganas de volver a estar en eso, porque a mí no me quedaron ganas de que tú vuelvas a estar”, comentó Susana con una mezcla de humor y sinceridad, dejando claro que, aunque lo apoya, prefiere que explore otras oportunidades en su carrera.