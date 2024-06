Karol G se llevó el celular de un seguidor por error durante una selfie: en video el episodio

La reconocida cantante Karol G, nacida en Medellín y aplaudida mundialmente por sus éxitos en el género urbano, tuvo un encuentro curioso con sus fans. Durante una caravana en la que saludaba a sus seguidores, la artista sin querer tomó el celular de uno de sus seguidores para tomarse una selfie desde la parte alta de un automóvil.

Karol G se llevó por error el celular de un fan

El incidente, capturado en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales, mostró el momento en que Karol G, conocida cariñosamente como la ‘Bichota’, se llevó el dispositivo del fanático mientras saludaba desde su vehículo en movimiento.

Aunque la acción pareció ser un error inocente, la cantante no devolvió el celular en ese momento, lo que generó una ola de reacciones en línea.

Video de Karol G llevándose por error un celular de un seguidor en viral en las redes sociales

El video ha desatado diversas respuestas entre los usuarios de redes sociales, desde risas y bromas hasta especulaciones sobre cómo se resolvió la situación.

Algunos seguidores comentaron jocosamente que con una simple llamada se resolvería el problema, mientras que otros se preguntaron si fue algún asistente quien eventualmente devolvió el dispositivo al dueño.

Este incidente, que ocurrió en medio de la efusividad y el cariño de los fanáticos que rodeaban a Karol G durante su aparición pública, no ha pasado desapercibido. La cantante, conocida por su cercanía con sus seguidores, no ha emitido comentarios adicionales sobre el incidente, pero su popularidad y el cariño de sus fans parecen no verse afectados por este curioso episodio.

Karol G, quien recientemente fue honrada por Billboard como la ‘Mujer Latina del Año’, continúa deleitando a su público con su música y conquistando nuevos territorios en su gira mundial. Sin embargo, este inesperado suceso ha demostrado que incluso las estrellas más grandes pueden verse envueltas en momentos inusuales durante el contacto con sus fans.