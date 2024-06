Alfredo Redes rompe el silencio tras ser acusado de espionaje en La Casa de los Famosos

El influencer cartagenero, Alfredo Redes, ha sido objeto de polémica tras las acusaciones de Martha Bolaños, quien afirmó que él se ubicaba en una silla del baño con vista directa a los sanitarios para espiar.

Sin embargo, el propio Redes ha declarado en una entrevista radial que desde esa posición no es posible ver nada y que nunca ha tenido esa intención.

La respuesta de Alfredo Redes a las acusaciones de Martha Bolaños

Redes explicó en entrevista con La Mega que "Martha salió a decir de que yo me ponía en la silla del baño, donde yo me siento durante cuatro meses, y que a ver a las mujeres, y tú sabes que ahí no se ve absolutamente nada (...) Tanto así que me apodaron el vigilante del baño".

A pesar de las declaraciones de Martha Bolaños, el creador de contenido ha defendido su integridad. "Respeto sus pensamientos, pero sé quién soy. He sido criado por mujeres fuertes y respetuosas, y eso es lo que soy", agregó el creador de contenido.

Polémica fuera de la Casa de los Famosos

Este tema ha generado varios comentarios tanto en contra como a favor de Alfredo Redes, quien asegura que desde esa silla donde él frecuentaba, no se veía nada.

Sin embargo, algunos internautas han publicado videos donde comentan que desde la silla sí se podía ver las partes íntimas de los participantes.