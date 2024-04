¿Vestida y alborotada? La Segura se quedó esperando la pedida de mano en Casa de los Famosos

El teléfono dentro de la Casa de los Famosos ha sorprendido seriamente a todos los concursantes del reality. El pasado lunes 22 de abril, el teléfono sonó dentro de la casa con una misión especial, pues La Segura, quien fue la que levantó la bocina, tenía que decirle ‘sí a todo’ durante 24 horas, lo que generó una fuerte confusión en la creadora de contenidos.

Ante la petición del Jefe, la creadora de contenido quedó bastante confundida por la tarea, pues no sabía en qué momento que tenía que decirle ‘sí a todo’, pues no había entendido si era en alguna actividad en específico o en todas las conversaciones que tenía con todos sus compañeros dentro de la Casa de los Famosos.

La Segura se quedó esperando la pedida de matrimonio

Pero además de la confusión, la tarea del Jefe causó ilusión en La Segura, pues se montó en una ‘película’ que no sucedido. En medio de risas, la creadora de contenido confesó que pensó que más allá de la dinámica del Jefe, había una pedida de matrimonio de su novio, lo que causó un sinfín de comentarios entre sus compañeros.

En primera instancia, La Segura confesó que desde que el Jefe le puso la dinámica sentía que las cámaras estaban más pendiente de ella, lo que generó que ella no pudiera dormir durante esa noche, pues sentía que su novio (Igancio Baladan) le iba a pedir la mano en medio de la misión que tuvo en la Casa de los Famosos.

“Yo me he reído sola por dentro, qué vergüenza. Cuando me hicieron la llamada que me dijo que en 24 horas solo podía decir que sí, yo dije sí, me van a proponer matrimonio (…) yo dije me caso”, aseguró la creadora de contenidos.

RELACIONADO La Segura preocupa a sus seguidores por su estado de salud en la Casa de los Famosos

Por otro lado, la caleña afirmó que la ilusión fue aumentando al momento que tuvo ganas de ir al baño en la noche, pero al salir de la habitación se encontró que la puerta estaba cerrada, lo que la hizo pensar “los duendes (la producción) estaba organizando los detalles para la pedida de mano de su novio”.

Otro de los detalles que hizo que La Segura se ilusionara con una posible pedida de mano fue el ingreso repentino de Carla Giraldo a la Casa de los Famosos, pues aseguró que durante el día le pidió a la presentadora consejos para escoger su atuendo del día, pensando que sería el día de la pedida de mano.

“Yo no le conté a nadie, yo todo el día, Carla que me pongo… Carla dijo vístete espectacular, regia y yo decía, claro, ella quiere que esté hermosa para la propuesta de matrimonio, entonces me fui, me puse mi percha y me peiné, me maquillé”, dijo La Segura entre risas.

Reacción de Karen Sevillano a la historia de La Segura en la Casa de los Famosos

Sin embargo, las ilusiones de La Segura se desvanecieron al momento que todos subieron a la terraza y vieron los tablones de la prueba, lo que generó tristeza de la caleña, quien esperaba que allí estuviera la gran sorpresa para la pedida de mano de su novio.

Ante la historia de La Segura, Karen Sevillano, la mejor amiga de La Segura dentro del reality, se burló de la historia que contó su compañera, dejando claro que nunca se imaginó que ella pudiera pensar todo eso por una dinámica que le puso el Jefe y por la cual recibió una fuerte sanción, pues no cumplió con lo indicado.