Nanis Ochoa ofrece disculpas públicas a Karen Sevillano por declaraciones ofensivas

La primera temporada de La Casa de Los Famosos ha llegado a su fin, pero la atención sigue centrada en algunos de sus participantes, particularmente en su ganadora, la creadora de contenido Karen Sevillano.

Recientemente se volvió viral un video que muestra a la actriz y modelo Nanis Ochoa haciendo comentarios sobre Sevillano durante una fiesta con los integrantes del 'Team' Galáctico.

¿Qué dijo Nanis Ochoa que ofendió a los 'Papillentes'?

En el clip se ve a Sebastián González y Martha Isabel Bolaños expresando su pesar porque Ochoa se fue demasiado pronto de la casa, pues ella también se habría unido a su equipo.

Ante esto, Ochoa respondió afirmando que se habría enfrentado a Karen y habría usado un insulto racial. Este video se vio en medio de una transmisión en vivo que hizo Martha Isabel Bolaños en su cuenta de Instagram.

El video se difundió rápidamente en las plataformas de redes sociales, generando controversia. En respuesta, Ochoa se acercó a Sevillano a través de un mensaje directo de Instagram para aclarar la situación y disculparse por su comentario ofensivo.

Nanis Ochoa le pidió perdón a Karen Sevillano

Sevillano le respondió a Ochoa en una serie de mensajes que luego fueron compartidos por la propia Ochoa en sus redes sociales. En la conversación, Ochoa buscó aclarar la polémica y disculparse por su comentario despectivo.

"Se filtró la conversación que tuve con Karen Sevillano. Se compartió incompleta, pero aquí está íntegra. La única persona a la que le debo una disculpa es a Karen, y a nadie más", dijo Ochoa.

En el chat, Ochoa le envió mensajes de audio a Sevillano, aunque se desconoce el contenido de los mensajes. Sevillano respondió afirmando que no se sentía ofendida porque había escuchado insultos raciales similares antes.

"Si estuviéramos hablando de una persona blanca, dudo que hubieras dicho 'blanca hpt*...' Lo que te pregunto es si te sientes ofendida. La respuesta es no. Desafortunadamente, como mujer negra, he aprendido vivir con ese tipo de comentarios... No sé qué tipo de persona eres porque no viví contigo durante 24 horas. Si te preocupa que vaya a las redes sociales y me haga la víctima. "No lo estés. No tengo ningún interés en hacer eso", escribió Sevillano.

Ochoa luego aclaró que no es racista y mencionó su amistad con "Bola 8" y una relación pasada con un hombre de color. Pidió disculpas por ofender a Sevillano y le expresó su admiración.

El intercambio entre las dos celebridades resalta el problema actual de los insultos raciales y la discriminación en la industria del entretenimiento. Sirve como recordatorio de la importancia del respeto y la inclusión en todas las interacciones.